La cantera del audiovisual gallego

Los currículos de las últimas incorporaciones a la Academia Galega do Audiovisual enumeran si no todas, casi todas, las ramas de la profesión y una lista casi interminable de cursos de especialización y másteres, que reflejan no solo la inestabilidad del oficio, sino también la inquietud de la nueva cantera de profesionales de un audiovisual gallego que vive uno de sus mejores momentos creativos.

Alba Gallego (Allariz, 1990) se puso por primera vez detrás de una cámara en el instituto, donde rodó sus primeros cortos. Fue así como descubrió que quería dedicarse al mundo del cine, un mundo complicado, reconoce, que se guía mucho por el boca oreja, pero también muy enriquecedor. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago (USC) y con un máster de Producción y Gestión Audiovisual, Gallego pensó que su siguiente paso sería montar una productora, pero no fue así.

Tras finalizar el máster, comenzó a trabajar en la redacción del programa de la Televisión de Galicia Galegos no mundo, lo que le abrió las puertas a ficciones de otras productoras. Gallego compagina su trabajo como continuista o script—persona encargada de supervisarla continuidad de un proyecto audiovisual en todos sus aspectos visuales y argumentales para que no haya saltos en la historia— con el de edición de vídeo.

"Llegué a script por casualidad,pero es una faceta que me encanta porque estás en contacto con los demás puestos que participan en una serie o película", afirma esta joven ourensana que, aunque asegura que le gustaría dirigir algún proyecto en un futuro, de momento prefiere seguir de continuista porque, dice, es un trabajo que le permite seguir aprendiendo.

En un oficio tan inestable, Gallego se siente afortunada de poder vivir del audiovisual, en el que lleva ya siete años trabajando. "Intento llevar una vida lo más estable posible dentro de la inestabilidad", reconoce.

En su opinión, el audiovisual gallego está viviendo un momento dulce que hay que aprovechar. "Galicia tiene localizaciones y profesionales muy especializados que está atrayendo producciones y creo que aquí está la clave del audiovisual gallego", expone.

La percepción de que la industria audiovisual gallega vive un gran momento es compartida por otros creadores de su generación. En este sentido, Brais Romero (Ferrol, 1990) asegura que vive una de sus mejores épocas. "En los últimos años se está haciendo el mejor cine que se ha hecho nunca en Galicia y hay una cantera muy importante de cineastas con visiones muy interesantes y diferentes. Pero no hay que mitificar este momento porque esto no quiere decir que dentro de diez años sea aún mejor",sostiene Romero, crítico de cine y programador de las últimas ediciones de Curtocircuito.

Romero asegura que para sobrevivir en el audiovisual hay que tocar todos los palos, algo que demuestra su currículo y el de sus compañeros, y aceptar contratos poco estables y muchas veces en precario. "Yo me niego a emigrar. Me parece injusto porque si nos marchamos todos. ¿Quién va a hacer cine, música... en Galicia?", plantea.

Y es que, a sus 30 años, ha trabajado como programador, asistente de director, director, editor de vídeo, documentalista y guionista, entre otras facetas. "A los que llevan más tiempo no les gusta que venga alguien más joven que controla más que ellos", asegura.

Lucía Estévez (Vigo, 1994) habla de resistencia y también cree que a los jóvenes se les "cuestiona todo". A esta joven viguesa, le interesa el trabajo actoral en la ficción y en sus cortos y video ensayos profundiza en las estructuras familiares, el movimiento y la danza en escena. Aunque su mirada está puesta en la dirección,su carrera profesional se ha desarrollado hasta el momento en el departamento de cámara, que compagina con sus proyectos personales, como Xan, webserie que comenzará a rodar este año, y El entierro de la sardina, un corto que narra el reencuentro de dos hermanos durante el entierro de su padre para el que está buscando financiación. Asimismo, trabaja en el montaje Curva España de la compañía Chévere, que ya se representa en la comunidad gallega. Para Estévez, internet es una herramienta valiosa para darse a conocer, aunque también tiene su lado negativo.

"Esta profesión es muy competitiva y puedes caer en la trampa de querer estar pendiente de todo el mundo", dice esta joven gallega.

Simón Vázquez (Ourense, 1992) fundó hace un año el estudio Villavalencia, junto a su socio Raúl Vázquez, compañero de estudios con quien rodó Las brujas de E'lente, película de cine fantástico que obtuvo una nominación a los Mestre Mateo (mejor vestuario). "Comenzó en 2013 siendo un corto, pero empezó a crecer y, cinco años después, terminó siendo un largo. Para nosotros fue un aprendizaje brutal, todo un máster en el que aprendimos muchas cosas", afirma el productor. Villavalencia, con sede en Madrid, se dedica fundamentalmente a los videoclips musicales. Una de las señas de identidad del sello son sus efectos especiales, algo que le deben, asegura este joven ourensano, a su primera película Las brujas de E'lente.

Sara Donoso (Guadalajara, 1989) reside en Redondela (Pontevedra) y es crítica de cine y comisaria de arte.Doctora en Historia del Arte, descubrió el audiovisual gallego cuando hacía su tesis doctoral. "Me di cuenta de que el nuevo cine gallego tenía mucho de pictórico y comencé a introducirme en el audiovisual", explica esta joven afincada en Galicia.

Reconoce que la estabilidad laboral no es el fuerte ni del audiovisual ni del arte, aunque asegura que esta situación incierta se ve compensada por todo lo que aporta cada proyecto. A ella particularmente lo que más le gusta es escribir, pero sobre todo, estar en contacto con los artistas. "Me gusta saber cuál es su forma de concebir y de crear", afirma Donoso, quien asegura que Galicia vive un momento maravilloso de creatividad artística. "Además, son artistas que apuestan por un lenguaje propio. Es muy interesante que esto que se hace desde la periferia y desde la resistencia esté alcanzando tantos premios fuera", afirma.

Bruselas será el próximo destino de Denisse Lozano (Vilalba, 1991) cuando este mes finalice su contrato como traductora en una editorial de Cangas. En la capital belga, donde llegará sin fecha de vuelta, realizará vídeos institucionales para el Parlamento Europeo. "He encontrado más apoyos para estudiar que después para desarrollar proyectos que me permitieran meter el pie en el mercado laboral", asegura esta graduada en Comunicación Audiovisual con tres másteres y una larga lista de cursos.

A Lozano le interesa la dirección porque desde esta puede tener el control de todo el proceso creativo."Lo que más me interesa es contar historias y la dirección es, quizás, el punto donde puedes controlar toda la historia", explica. Dentro de la dirección, lo que más le interesa es la ficción, aunque no es el único. "El documental está abriendo sus fronteras y se encuentra en un momento muy interesante", afirma.

Técnico superior en Produccion Audiovisual,Radio y Espectáculos, Pedro Calvo (Valga, 1994) compagina su trabajo en la radio municipal de su localidad con su faceta actoral,en la que es conocido como Pedro da Devesa. "La interpretación es lo mío, pero en esta profesión hay que pelearlo mucho. No puedes quedarte parado porque se olvidan de ti", asegura.