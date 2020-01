En 1990, TVE empezó a emitir una serie nostálgica en la que la voz de un adulto, en el papel de narrador, contaba desde el presente cómo recordaba su infancia, cómo iba creciendo y cómo le marcaban sus experiencias con sus padres, su hermano y su hermana „ambos mayores que él„, su amigo del alma y su novia de siempre. Los recuerdos arrancaban en 1968, pero no en el día que Massiel ganó el Festival de Eurovisión. Tampoco era el narrador Carlitos, ni los padres eran Merche y Antonio Alcántara, el amigo no era Josete y la novia no era Karina. Porque la serie de la que hablo era Aquellos maravillosos años, no Cuéntame cómo pasó. Aunque once años después, ya en 2001, acabaría siéndolo en forma de plagio ("homenaje", para los amigos).

El pasado jueves, los Alcántara celebraron la Nochebuena de 1990 en La 1. Cuando en la cena encendieron la tele, vieron el mensaje del Rey y El precio justo con el veterano Joaquín Prat diciendo "¡A jugaaar!". Casi 23 años antes habían encendido su primer televisor para ver Eurovisión. Y falta una década para que comience el juego de espejos. Para entonces, la serie se ambientará en 2001, el año en que se estrenó. Los Alcántara podrán poner la tele en 3D para verse a sí mismos en 2001 poniendo la tele en color para verse a sí mismos en 1968 poniendo la tele en blanco y negro para ver Eurovisión.

Pero mientras llega ese día mágico en que colapsará el continuo espacio-tiempo, en Cuéntame cómo pasó deberían hacer un homenaje a Aquellos maravillosos años. Es de justicia. Que se olviden del Rey y de El precio justo. Sería estupendo ver, en cualquiera de los próximos capítulos, a los Alcántara encendiendo la tele para ver cómo viven los Arnold, acordándose de Carlitos al ver a Kevin, comentando lo alucinante que sería que alguien plasmara sus vidas en una serie como aquella, y bromeando con el papelón que un día haría Ana Torroja versionando el Cuéntame de Fórmula V para sustituir la apertura de Joe Cocker versionando el With a little help from my friends de The Beatles.