Formadores de una vida mejor

De un tiempo a esta parte, las actitudes autolesivas o los intentos de agresión han dado paso a un ambiente mucho más distendido entre educadores y menores con medidas judiciales en los centros de reforma gallegos. El "cariño" y la "vocación" son las principales armas de los profesionales para afrontar la ardua tarea de fundir el carácter de jóvenes delincuentes. Formadores que trabajan en centros de A Coruña y Ourense explican cómo es el día a día de estos chavales, cuyo perfil ha cambiado. La mayoría son de clase media, de unos 16 o 17 años y han pegado a sus padres

Son jóvenes, han cometido un delito y están encerrados. La mayoría de ellos son disociales, con trastornos de conducta, que han pegado a sus padres, peleado tras una noche de desenfreno, robado utilizando la violencia, atentado contra la libertad sexual o tienen problemas con el alcohol y el consumo de otro tipo de drogas. "Si un menor realiza el crimen más grave que te puedes imaginar, no va a la cárcel, va a un centro de menores", deja entrever Javier Álvarez, director y educador del centro Concepción Arenal en A Coruña. Son chicos, en definitiva, que han caído en el error „alguno muy grave„ y son internados por orden de un juez en centros de reforma, que, con la ayuda de profesionales, esperan que solo sea un lugar de paso, donde labrarse una segunda oportunidad que reconduzca el destino de sus vidas.



El centro de menores Montefiz, en Ourense, es el único en Galicia especializado en tratamiento terapéutico. Es decir, que es apto para pacientes con, además de problemas judiciales, afecciones psicopatológicas, como trastornos de personalidad, con inicio de esquizofrenias o conductas autolesivas.

"Reformatorio era una nomenclatura que se utilizaba hace mucho tiempo. Ahora, se utiliza centro de reforma", dice Zahira Casasola, su subdirectora desde hace un año y medio, y antes educadora: "El trabajo es complicado, muy exigente y muy vocacional. A veces, gratificante, y otras, frustrante, porque no siempre conseguimos que los chicos mejoren". Al respecto, Álvarez declara: "No somos lavadoras, pero, dentro de nuestras posibilidades, intentamos solucionar sus problemas. Y, en muchos casos, conseguimos buenos resultados".

Montefiz cuenta con una plantilla de hasta 28 educadores para atender un total de 23 plazas de internamiento. Además, el equipo se amplía con varios coordinadores, psicólogos o trabajadores sociales, entre otros. En el Concepción Arenal de A Coruña son 32 para una capacidad máxima de 35 adolescentes. Se ejecuta, por tanto, un trato prácticamente individualizado. A Álvarez tampoco le "gusta" referirse a los centros de menores como reformatorios. "Se trabaja de otra manera; no tiene nada que ver", sostiene este formador.

"Antes „relata Álvarez„, se internaba al típico chaval que vivía en un ambiente marginal, en poblados gitanos, en barrios complicados". Y, ahora, aunque también, ya no es el prototipo de menor predominante. Desde que entró en vigor la Ley del Menor en 2001, el perfil de los jóvenes "ha cambiado mucho". Gran parte pertenece a la clase media e, incluso, a la media-alta. Principalmente, tienen 16 y 17 años, y la mayoría de internamientos hoy se producen por violencia filio-parental y se pasan una media de ocho meses recluidos.

Los menores, al principio, llegaban directamente de prisión y con esos se producían "situaciones complicadas", confiesa Álvarez: "Entonces, había que intervenir porque había chavales que se autolesionaban de forma muy grave, haciéndose muchísimo daño, consiguiendo romper algún cristal. E intentaban agredir al personal". Pero esas circunstancias ahora ocurren de manera aislada y puntual. "Puede darse que uno se altere o se enfade. Es un poco de descarga verbal y afectiva, llorando, y ya está. No va a más", manifiesta Casasola. De un tiempo a esta parte, el vínculo que surge entre educadores y menores es más estrecho, por lo que es "más difícil" que se produzcan esas tesituras tan violentas. Así lo cree Álvarez: "En otro tipo de centros, en otras provincias en las que se trabaja más la contención, porque están más masificados y sin tanto personal, estas situaciones se dan mucho más a menudo". Eso sí, y pese a que ni Álvarez ni Casasola han tenido nunca ningún problema personal con los internos, ni ninguno de sus compañeros, es necesario que las medidas de seguridad estén presentes: puertas abiertas, mobiliario adaptado, guardias vigilantes, verjas de seguridad... "Los chavales tienen que saber que están ahí", expresa Álvarez.

Por su parte, Casasola piensa que se tiene una idea de los centros de reforma "muy oscura", pero que, en realidad, "la mayor parte del tiempo funcionan muy bien". De hecho, en ellos hacen su "vida normal". Álvarez descubre que a algunos "hay que enseñarles de cero, a hacer la cama o a utilizar los cubiertos". "Les cuesta aceptar la autoridad. No están acostumbrados a las normas. Pero se suelen adaptar rápidamente", indica.

Se levantan, se asean, ordenan su habitación, desayunan, ponen y quitan la mesa, van a clase, practican deporte, descansan viendo la televisión y llevan a cabo talleres de todo tipo, lúdicos, pero también otros que fomentan sus habilidades sociales. Es casi como un campamento. "Aunque la disciplina también es importante, se trabaja mucho con el cariño", matiza la dirección del Concepción Arenal.

Evidentemente, los implicados lo notan y lo acaban agradeciendo, porque haber entrado en un centro para ellos supone, literalmente, un antes y un después. "En todos estos años, no ha habido un chaval que no nos haya dado las gracias por ayudarlo", cuenta Javier Álvarez, que concluye: "Hay niños que han pasado tres o cuatro años y han venido a darme un abrazo, no a pegarme".