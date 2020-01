'El Niño' deja un pellizco en Galicia

La suerte fue un tanto esquiva con Galicia, que tuvo que conformarse con un pellizco del sorteo extraordinario del Niño, que ayer dejó 2.150.000 euros en las localidades de Rianxo (A Coruña), la más afortunada -hasta aquí llegaron dos millones de euros del primer premio, el 57.342-, y Nigrán (Pontevedra), donde se vendieron dos décimos del segundo premio, el número 21.816, dotados con 75.000 euros cada uno.

Así, en Galicia, la suerte se fue para el municipio coruñés de Rianxo, en concreto para la parroquia de Taragoña, donde la administración de lotería número 1, conocida como "Moncha" por su anterior propietaria, repartió dos millones de euros del primer premio. El "gordo" ya había visitado esta misma administración lotera en el año 2003, repartiendo en aquella ocasión 120 millones de euros en premios.

La suerte sonrió ayer a la localidad de Taragoña, situada en el municipio arousano de Rianxo, convirtiéndose en la única de toda Galicia en la que cayó el "gordo" de la lotería del Niño, un premio que estuvo muy repartido. En total, dos millones de euros repartidos en 200.000 euros por décimo que se han quedado íntegramente en el pueblo, según comentaba ayer a las puertas de la administración de lotería número 1 de Rianxo su responsable, Manuel Ángel Sieira Pérez.

Aunque el primer premio (número 57.342) salió poco después de las doce del mediodía, no fue hasta casi las dos de la tarde cuando el lotero apareció por el establecimiento, que estaba cerrado a cal y canto. De los agraciados, ni rastro, por lo que Sieira optó por llevar a cabo la celebración en el bar de al lado, en el Cuatro Caminos, donde ya había buen ambiente que se animó todavía más al descorchar el champán. "Exactamente no sé cuántos décimos he vendido, como mucho diez, que era la serie, pero alguno se devolvió. Además se vendieron en estos últimos días. Es el premio más importante que he dado y espero que vengan más", declaró el lotero con una sonrisa de oreja a oreja.

A punto estuvo de repartir más fortuna todavía. Y es que muy cerca de allí, en el bar Nueva Era, en la aldea rianxeira de Araño, se distribuyó el número 23.816, procedente de la administración de Taragoña. "Por un número no toca también el segundo premio", comentaron en el lugar de la celebración.

Los dos millones de euros constituyen el premio de mayor envergadura que ha dado Manuel Ángel Sieira en los tres años y medio que lleva al frente del negocio, donde cogió el testigo de Ramona Piñeiro Lado, "Moncha", tras más de tres décadas (desde 1982) al frente de la administración de Taragoña. Fue ella la que repartió 120 millones de euros en el Gordo de la lotería de Navidad de 2003, algo inolvidable. Aún recuerda cómo le cambió la vida a los agraciados: "Hubo gente que estaba fuera y se vino para aquí a organizar su vida, otros siguieron y hubo chavales que metieron el dinero en coches? Hubo separaciones también a los pocos meses, pero la mayoría quedó bien".

El marido de Moncha, que era el encargado de repartir la lotería por los bares, tuvo en sus manos ese décimo, el del Gordo de Navidad de 2003, pero no lo cogió. No obstante, Moncha y su familia no pierden la esperanza y siguen jugando. Quién sabe dónde caerá la suerte la próxima vez.

Nigrán

La alegría desbordó ayer a los propietarios de la administración de loterías "París" de Nigrán, donde se vendieron agraciada con el segundo premio de lotería de Reyes. El establecimiento vendió dos décimos por máquina repartiendo 150.000 euros.

Tras conocerse la noticia los responsables de la administración, Ángeles, Adriana y Yago, acudieron al despacho para brindar con espumoso, esperando que pudiese aparecer el ganador o ganadores. "No sabemos si la persona agraciada compró un décimo o los dos, pero estamos muy contentos", explicó Ángeles.

Es la primera vez que el despacho de loterías "París" entrega un premio del sorteo del Niño, aunque tiene un largo historial de premios en otros sorteos. Hasta la administración se acercaron ayer algunos vecinos para felicitar a los loteros y saber quiénes podían ser los agraciados. Al ser festivo, el establecimiento estaba cerrado, aunque abrió nada más conocer la noticia de que uno de los premios del sorteo extraordinario había sido despachado allí.

Los décimos fueron vendidos a través del sistema de máquina expendedora, según los responsable del despacho.