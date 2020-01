Galicia registra un 70% menos de patentes que hace un lustro, con solo una por semana

La cifra de patentes registradas en la comunidad gallega no deja de bajar. Solo en cinco años, las solicitudes presentadas se redujeron en un 70% —de las 150 de 2015 a las 44 de 2019— y la caída se agudiza desde 2017, cuando entró en vigor la nueva ley de patentes que obliga a un examen previo para garantizar que el invento cumple con los requisitos para serlo y que encarece los trámites. A Coruña se mantiene como la provincia gallega en la que más ciudadanos apuestan por adquirir los derechos para fabricar, vender y explotar un artículo, pero la cifra bajó un 70% hasta las 22 de 2019

La creatividad gallega pierde fuelle. El número de solicitudes procedentes de la comunidad para dar de alta alguna innovación en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) descendió un 70% en solo cinco años al pasar de las 150 registradas entre enero y noviembre de 2015 a las 44 del mismo periodo de 2019, según los últimos datos colgados en la web de este organismo. El descenso es generalizado en todo el país (-52%), pero se agudiza en las cuatro provincias gallegas, donde la caída supera la media estatal. Expertos vinculan la disminución de patentes a la nueva ley de 2017 „que exige más trámites y encarece el proceso„ pero también a los recortes que frenan la investigación.

A Coruña se mantiene como la provincia gallega con mayor número de patentes registradas „22 entre enero y noviembre del año pasado„, pero ha sufrido una caída también del 70% en un lustro y si bien en 2015 sacaba una ventaja de 21 patentes a Pontevedra, ahora solo supera a esta provincia por una. En porcentaje, la mayor caída la registró la provincia de Lugo (al pasar de nueve a ninguna patente en cinco años) y Ourense (un 93%: de 16 a una en todo 2019 a falta del balance de diciembre). Pontevedra es la que experimentó un menor descenso: casi un 60% menos al pasar de 52 a 21, según los datos de la OEPM.

Pese a que la caída es progresiva desde hace cinco años, fue 2017 el que supuso un punto de inflexión. Galicia redujo un tercio los inventos dados de alta entre ese año y 2018, periodo que coincidió con la entrada en vigor de la nueva ley de patentes en España. Aunque los aspectos básicos se mantienen „para registrar una patente debe tratarse de algo totalmente novedoso, que pueda ser fabricado por cualquier tipo de industria y debe cumplir el requisito de actividad inventiva, es decir que no sea algo que resulte obvio para un experto en la materia„, la nueva normativa supone cambios en el proceso para hacerse con los derechos a explotar el invento durante 20 años. Una de las principales novedades es la obligatoriedad de un examen previo del objeto que se quiere patentar para verificar de oficio la novedad y la actividad inventiva. Hasta ahora esto era algo opcional y los expertos reconocen que no solía hacerse. La inclusión de este examen previo encarece el precio, a lo que hay que sumar que desde 2017 también hay que pagar el Informe sobre el Estado de la Técnica en el momento de la solicitud y no a posteriori como antes. Las universidades además tampoco están ya exentas de abonar tasas aunque al igual que las pymes pagan solo la mitad del total.

Desde firmas especializadas en este tipo de procesos como Isern Patentes y Marcas tienen claro que la obligación de un nuevo examen previo "provoca una clara barrera de entrada de nuevas solicitudes". Además, un estudio de la Fundación Catalana para la Innovación y la Investigación vincula la caída en el número de patentes a las crisis y los ajustes. El informe indica que "los recortes de los Gobiernos en todo el territorio" han frenado la innovación y por tanto, han influido en la caída generalizada de patentes.

Pese al descenso, España todavía registra una media de tres nuevas patentes cada día (1.231 entre enero y noviembre de 2019, según los últimos datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas) y en el caso de Galicia, alguien oficializa una invención cada ocho días. Eso en las patentes nacionales, aquellas que otorgan el derecho a fabricar, vender y explotar un determinado objeto de forma exclusiva en España durante dos décadas. A estas patentes habría que sumar las europeas para explotar la invención en el conjunto del continente.

Los últimos datos de la OEPM, a falta de que cierre el balance del año 2019 con la cifra de diciembre, revelan que Madrid es con diferencia la comunidad con mayor número de patentes registradas: 254 hasta el pasado mes de noviembre. Le siguen Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía, todas por encima de las 160. Galicia, con sus 44 inventos, ocupa el séptimo lugar de una clasificación que cierra La Rioja con solo nueve patentes. Por provincias, mas allá de Madrid, encabeza el ranking Barcelona (146), Valencia (94), Alicante (54) o Sevilla (49). Las 22 patentes registradas por coruñeses sitúan a la provincia en el puesto decimoquinto. Lugo se sitúa a la cola del país como la única provincia sin ninguna patente registrada.