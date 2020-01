Solo un tercio de las plazas para visitar gratis el Pórtico de la Gloria se cubrieron en 2019

El Museo de la Catedral de Santiago batió un récord "histórico" de visitas durante el pasado año: superó los 274.000 visitantes, 71.000 más que durante en 2018. La estrella que más brilló en la oferta fue el Pórtico de la Gloria, cuya restauración consiguió movilizar a más de 140.000 visitantes en este período. Eso sí, desde la Fundación Catedral reconocían ayer el fracaso de las visitas gratuitas ya que solo se utilizaron un tercio de las plazas reservadas a esta modalidad.

Estos días se cumple un año desde que la obra del Mestre Mateo, considerada un conjunto escultórico cumbre del románico, iniciaba su periplo de pago después de que casi 80.000 personas disfrutaran de su lifting de forma gratuita en los últimos meses de 2018. No obstante, hoy en día no todos pagan. La Fundación Catedral fijó excepciones para varios colectivos como peregrinos, menores de 12 años acompañados, Amigos de la Catedral o compostelanos. Estos grupos tuvieron a su disposición durante el pasado ejercicio un total de 28.500 plazas y solo se utilizaron, explican desde la organización en un comunicado, un tercio, menos de 10.000. Entre ellas, apuntan que se reservaron 5.100 para los vecinos de Santiago, pero las empleadas no llegan al 11 %.

La mayoría de quienes sí abonaron la entrada para ver el Pórtico eligió visita guiada. La fundación católica vende esas visitas a un precio de 8 a 12 euros con todo tipo de facilidades para la reserva por internet, la elección de la hora más conveniente y de la atención de un guía para explicar los detalles, pero la modalidad gratuita es más compleja. La Fundación, presidida por el arzobispo Julián Barrio, estableció un programa de visitas gratuitas para el público en general de 19.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y de 18.30 a 20.00 también gratuito para los residentes en la capital gallega. Sin embargo, los compostelanos deben acreditar su empadronamiento y, de manera general, los visitantes que no paguen deben ir el día anterior a las autoridades de la catedral para pedir una invitación para el día siguiente.

El programa de visitas fue establecido coincidiendo con un ambicioso proceso de restauración del templo para frenar el proceso de deterioro sufrido por el Pórtico de la Gloria y otras zonas, debido a filtraciones de humedad, lo que ha llevado a efectuar una serie de obras en cubiertas y fachada por valor de unos 30 millones de euros, de los cuales más de 20 millones de fondos públicos.

La catedral de Santiago permanece actualmente cerrada al culto desde hace varios meses debido a las obras en el interior de la nave y está previsto que los trabajos culminen este año para poder acoger el próximo año a millones de peregrinos y visitantes, con motivo del año jacobeo, un periodo que permite además la expiación de pecados a los fieles que acudan a ese templo católico.

Además de hacer balance de las visitas al Museo de la Catedral de Santiago durante el pasado año 2019, fuentes de la Fundación Catedral avanzaron durante el día de ayer —a través de un comunicado a los medios— que desde la entidad trabajan ya para llevar a cabo nuevas actividades museísticas con el horizonte del próximo Año Santo

compostelano, que se conmemorará en 2021.