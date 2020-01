El vestidor

El híper asiático. Los supermercados chinos han implementado un modelo de negocio low cost. Para conseguirlo, apuestan por: la conveniencia, es decir, tener todo lo que la gente necesita en el lugar y momento adecuado (amplios horarios, amplio surtido, un local casi en cada esquina) y los precios competitivos, todo con unos costes mínimos de funcionamiento (no busquen alta calidad, no busquen interiorismo, no busquen hilo musical, no busquen mimo en la atención al cliente). A mucha gente ya le va bien. A Isabel le va bien. Isabel es muy de hipermercado asiático. Sin rastro de divismo, sin rastro de maquillaje, con coleta de diario ( goodbye, Beyoncé), gafas de folclórica de incógnito y plumífero, a Isabel y ayudantes se la vio recorrerse un súper baratito de arriba abajo, pasillo por pasillo. Tres carros cargó. En Cantora nunca fueron de vajillas de Limoges, cristalería de Bohemia y manteles de hilo bordado. Sencillos. Vasos y platos de plástico, con mucho dorado para las fiestas, eso sí, viandas populares, un bingo casero para acabar la jornada y los juguetes de imitación para los niños. ¿Quién necesita más? ¿O no era eso la felicidad?

El belén. La historia es verídica. Sucedió en vísperas de Navidad, cuando la magia se hace realidad. Aunque las distintas fuentes no terminan de ponerse de acuerdo respecto al personaje bíblico. Que si pastorcilla, que si lavandera, que si hebrea sin profesión definida, que si virgen. María, claro. El caso es que Rosario, Chayo, se volvió figurita del belén, con su manto enmarcándole el rostro y un cesto al brazo. Sucedió en un pueblo de la sierra madrileña, pero bien podría en los montes de Judea. La pastorcilla, lavandera, hebrea, madre del niño, cantó villancicos. Llegó ella, la bruja mala, la Grinch, la Judas Iscariote, la María Pilatos, y acabó con la magia, con la Navidad. En su programa se cachondean de Chayo, dicen que logró, al fin, el papel de su vida. Y Chayo, la madre que la parió, que es Rosa Benito, y el belén entero, se revuelven. Contra Roma.

No soy un mono. Resulta edificante comprobar que los jóvenes conocen, comprenden, respetan, cultivan, veneran, parafrasean y ponen al día a sus mayores, y a los clásicos. Y que las nuevas generaciones no heredan competencias y rivalidades. Emociona que Gloria, la pequeña Gloria Camila, cite una de las célebres frases de la tonadillera, no de su madre, que fue (algunos lo mastican a la cara de la to nadillera como para ofenderla) la más grande, sino de la otra. ¿Cómo era aquello? Ah, sí, cómprate una vida, le dice a otra. No es una reseña literaria, ni siquiera la estrofa de una canción, pero paso a paso. Hasta la gloria.

El dinero. Julián Felipe Muñoz Palomo (El Arenal, Ávila, 24 de noviembre de 1948) es un político español, conocido por su polémica gestión como alcalde de Marbella (Málaga) y por haber sido pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja. Así lo presenta Wikipedia, a Julián. Pocos se acuerdan de Julián. Chabelita, si acaso. Julián se ha propuesto reescribir la historia. Después del Rocío, de la rueda de prensa con Mayte cariacontecida, del "dientes dientes ", de las exclusivas y las rejas, de los años de señor del cortijo con botas y sombrero, de los ataques frontales, de los juicios, resulta ahora que sus amoríos con la tonadillera fueron "un calentón". Y que a Isabel Pantoja lo que le gusta, pero de verdad de la buena, es el dinero. Para este viaje no hacían falta alforjas, Julián. Ni bolsas. Ni que sean de Cantora.

Los augurios. En su currículo se anota haber vaticinado el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, las bodas de Belén Esteban (su mayor hit, hasta la fecha), Rocío Carrasco y María Patiño o el accidente de la princesa Gracia de Mónaco, porque la videncia extrema no entiende de idiomas, décadas, temáticas ni fronteras. El maestro comenzó a dar señales de poderes siendo tan solo un niño, según asegura su madre. Le vinieron transmitidos por vía parental, por parte de una hermana de su suegro, en opinión de la familia. El maestro garantiza a su clientela una fiabilidad del 100%. Es tradición que las gentes dotadas de clarividencia auguren lo que traerá el nuevo año. Aventuró que Chabelita y Alberto Isla contraerían nupcias, y las contrajeron, aunque fueron de pega y mediante rito garífuna. Pero también les vio un bebé a Alba y al tenista, y una hermosa love story a Adara y Gianmarco „concursantes de la última edición Gran Hermano VIP„, y mira lo ocurrido. Claro, que aquí, como en las encuestas electorales, está el margen de error. O mirar hacia otro lado. Mira la tijera, corto lo malo y entra lo sano. Que dice Joao. Maestro.