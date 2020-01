Más allá del Satisfyer

Un fénomeno sin precedentes. Un éxito de ventas nunca antes visto en el sector de los sex shops. El succionador de clítoris „conocido popularmente como Satisfyer aunque en realidad eso es la marca que cuenta con muchos otros artículos„ ha revolucionado el mercado de juguetes sexuales y A Coruña no es ajena a esta moda. "Llevo diez años en esto y nunca he vivido nada parecido, ni con el boom de Cincuenta sombras de Grey", señala Beatriz Rodríguez, de Inspiración Boutique Sensual. "Ha logrado que gente que nunca había entrado en este tipo de establecimientos, ahora se acerque", añade Teresa Salido, de Almacén Erótico. Pese a que desde hace meses este succionador ocupa el primer puesto en ventas, el mercado para disfrutar del placer solo o en compañía abarca muchas más opciones. Otros de los artículos más vendidos en la ciudad, según los establecimientos consultados, son productos de cosmética como cremas o geles de sabores que estimulan, vibradores con mando para control remoto, bolas chinas o masturbadores para hombres.



Basta echar un vistazo a las estanterías o a la web de cualquier tienda de este tipo para comprobar que hay mucho más allá que el Satisfyer. Solo en el apartado de juguetería sexual aparecen más de una docena de grupos diferentes de productos. Desde todo tipo de vibradores „dildos con o sin estimulador de clítoris, que incluyen hasta ocho velocidades, diseñados para que disfruten ambos miembros de la pareja a la vez o formato mini, que simula ser una barra de labios„; masturbadores masculinos „desde los que en su diseño huyen de cualquier connotación sexual (los hay en forma de huevo o de tubo de producto cosmético) hasta los que reproducen explícitamente una vagina„; estimuladores „de clítoris o el perineo a través de lenguas incorporadas al juguete, vibración u ondas (es el caso del Satisfyer)„hasta artículos pensados para jugar en pareja como bolas o masajeadores que vibran y que uno de los dos miembros de la relación puede activar y manejar con un mando o todo tipo de juguetes para disfrutar del sexo.

Todo ello sin olvidar el sado y el bondage, que tanto en Inspiración Boutique Sensual como en Almacén Erótico cuenta con su propia sección y que hace unos años vivió su propio boom tras la publicación de la saga Cincuenta sombras de Grey, donde el protagonista adentraba a su pareja en estas prácticas sexuales. Esposas, mordazas o fustas son algunas de las opciones.

Y para quienes no se atrevan con un juguete sexual pero quieran romper la rutina en la cama, los sex shops coruñeses ofrecen también una amplia gama de productos como artículos de cosméticos pensados para mejorar las relaciones o lencería. "Una de las cosas que más vendemos y a que a la vez es de las más desconocidas es la cosmética, es algo muy sensual donde se juega con texturas, olores, hay productos que estimulan porque otorgan calor, otros que producen vibración", dice Beatriz Rodríguez, quien reconoce que "quien los prueba, repite". En su establecimiento es posible adquirir desde incienso con feromonas hasta cremas para masajes, que estimulan el punto G o sprays que permiten prolongar y alargar el placer masculino. En el caso de Almacén Erótico, la lencería „tienen todo tipo de artículos para hombres como mujeres„ también se sitúa entre los más vendido.

La oferta es tan variada como los clientes que acuden a estos establecimientos. "Tenemos gente de todas las edades, no hay un perfil único", indican en Almacén Erótico. "Si hace años la mayoría eran de 20 y 30 años, ahora se ha ampliado la edad hasta los 50. Además, tenemos y es algo que nos gusta mucho, a gente muy joven que vienen directamente a que les asesoremos", indican en Inspiración Boutique Sensual, donde la mayoría de clientes son mujeres. Unos y otros tienen claro que, pese a que todavía hay ciertos tabúes, cada vez más gente se anima a jugar en la cama y pierde la verguenza a acudir a este tipo de establecimientos. "Todavía hay gente reticente, pero gracias al Satisfyer entró gente que antes no lo haría. He tenido casos de mujeres que vinieron con amigas y después volvieron ellas", indican en Almacén Erótico.

¿Y qué es lo más vendido hoy en día en A Coruña? Tras el Satisfyer, en la tienda de A Grela reconocen que llevan dos años "en los que se ha multiplicado la venta de masturbadores masculinos" y además también tiene mucho éxito "los aparatos de control remoto, las bolas chinas o la lencería". En Inspiración Boutique, triunfa la cosmética sensual.