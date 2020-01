Una treintena de jóvenes precisa cada año el auxilio económico de la Xunta para seguir sus estudios

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la convocatoria de ayudas destinadas a estudiantes de las universidades gallegas que, a lo largo de este año, por causas "sobrevenidas e imprevistas", tengan dificultades económicas. El objetivo de la partida, dotada con cien mil euros por la Consellería de Educación, "garantizar" que estos jóvenes puedan continuar sus estudios, "blindando el acceso a los mismos", destacan en un comunicado.

El importe de las ayudas varía en función de la renta y oscila entre los 1.500 y los 2.750 euros y desde el curso 2011/12, la Xunta concedió 252 de estas becas por un total de 737.000 euros, a una media de 36 por año. Este año está previsto destinar 100.000 euros, pero esta cuantía puede aumentarse, explican desde el Ejecutivo gallego, "cubrir a todas las personas que lo precisen".

Puede solicitar estas ayudas el alumnado universitario con una situación de emergencia derivada de una causa sobrevenida e imprevista ocurrida entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Debe estar asimismo matriculado en algún campus gallego este curso en algún grado y estarlo, al menos, de 50 créditos.

El alumnado al que le falte un número inferior de créditos para finalizar sus estudios, deberá estar matriculado como mínimo de 30 créditos, indica la Xunta en su nota. Además, añade, no podrá haber recibido esta ayuda con anterioridad y la renta per cápita de la unidad familiar no puede ser superior al importe anual de la pensión no contributiva individual que establezca la ley de presupuestos generales del estado para el año 2020 multiplicada por 1,50.



Causas imprevistas

¿Y qué son causas imprevistas? En la convocatoria se entienden por tales la orfandad absoluta, situación de desempleo, fallecimiento de alguno de los sustentadores principales de la unidad familiar, impago acreditado por denuncia o sentencia de pensiones alimenticias en los casos de separación o divorcio, enfermedad grave, reconocimiento de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo de alguno de los sustentadores principales de la unidad familiar; víctimas de violencia de género; víctimas de actos terroristas y otras circunstancias no recogidas que, "siendo debidamente acreditadas, repercutan en la situación socioeconómica familiar", añade el comunicado.