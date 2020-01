Sanidade reduce a ocasional la demora para consultas en Atención Primaria

La Consellería de Sanidade sostiene que las demoras en Atención Primaria que denuncian profesionales y pacientes son ocasionales y que, en ningún caso, constituyen un problema estructural. Así lo manifestó ayer el director de Procesos Asistenciales de A Coruña, Antón Fernández, quien ante las continuas quejas de usuarios de centros de salud del área sanitaria coruñesa por la dificultad para obtener una cita médica „en el ambulatorio de Sada, por ejemplo, hay que esperar hasta doce días„, aseguró que "no se trata de una situación generalizada".



"En general, esas demoras no se pueden considerar la generalidad. Son puntuales, en algún centro de salud o para algún facultativo en concreto", afirmó Fernández, en declaraciones a Radio Coruña. "Hay que tener en cuenta que, en esta época del año, hay facultativos de baja, y que tenemos dificultades para la cobertura de esas bajas", añadió el director de Procesos Asistenciales quien, no obstante, insistió en que los pacientes que precisan asistencia urgente "siempre van a ser atendidos" y que "en prácticamente todos los centros hay citas para los próximos días".

Fernández explicó que, en cada centro de salud, y desde la propia gerencia del área sanitaria, se organizan "intersustituciones entre médicos o prolongaciones de jornada para que el servicio asistencial quede siempre cubierto". "A nosotros nos gustaría poder contratar a más facultativos y tener cobertura en todos los casos, pero desgraciadamente la situación es la que es y no se puede", reiteró el director de Procesos Asistenciales del área sanitaria coruñesa, quien atribuyó la dificultad para cubrir las bajas a la falta de facultativos. "Desde hace un tiempo, las promociones de profesionales que finalizan Medicina Familiar son absorbidas por el sistema. En la actualidad, hay un disbalance entre las necesidades de médicos para atender los centros de Atención Primaria y los profesionales de los que disponemos. No es una cuestión del tipo de contrato que se ofrezca. En el último año se hicieron contratos de continuidad y se cubrieron todos, pero para hacer coberturas en todas las bajas, no tenemos profesionales", subrayó.

Sobre la situación de Atención Primaria también se pronunció ayer el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, José Luis Jiménez, quien urgió de nuevo a Sanidade y al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a "ponerse las pilas" para mejorar ese nivel asistencial, limitando el número de pacientes y ofreciendo contratos "atractivos" para conseguir profesionales ante la falta de facultativos de familia y de pediatras con el fin de mejorar este nivel asistencial.

Jiménez recordó que, hace unos días, remitieron por correo electrónico a la Consellería el posicionamiento de los colegios médicos y sociedades científicas sobre la situación en Primaria y que, antes de Navidad, mantuvieron una reunión con la Consellería para abordar el documento elaborado por expertos, con Rafael Bengoa como coordinador, para mejorar este nivel asistencial y "ver la actitud con respecto a la implantación de medidas que ahí salen". En ese documento, insistían en que "se pongan en marcha ya medidas urgentes" que incidan en la demanda y que "haya un número de pacientes razonable". "Urgimos a que se pusieran las pilas", incidió.

Los colegios médicos gallegos reconocen que "algunas medidas se han tomado ya", como la "mejora desde el punto de vista logístico" con la renovación de ordenadores y otro material informático; y la "creación de algunas plazas" todo ello con la "dificultad de la falta de médicos de familia y pediatras", apuntó Jiménez, quien matizó que "muchas cubren jubilaciones".

El presidente del Consello Galego de Colexios Médicos lamentó, no obstante, que no se haya "limitado el número de pacientes" en las consultas de Primaria, donde llegan a ver, en algunos casos, "entre 55 y 60" por médico en una mañana. "No se puede meter en agenda todo lo que venga y más", criticó Jiménez, quien demandó, una vez más, un "número de pacientes razonable" a través de "fórmulas a explorar", como ampliar la jornada a la tarde, entre otras.