La CBS prepara una secuela de la película 'El silencio de los corderos'

Los fans de la película El silencio de los co rderos pronto podrán revivir una de las cintas más icónicas de la historia del thriller ya que CBS anunció que está desarrollando una secuela, en forma de serie de televisión, titulada Clarice.

La nueva ficción se centrará en Clarice Starling, quien fue interpretada por Jodie Foster en la película original, después de los eventos del filme. Ambientada en 1993, la ficción se sumergirá en la historia personal del personaje mientras regresa a la vida política de Washington, D.C. y a su trabajo con el FBI, persiguiendo asesinos en serie y depredadores sexuales.

Por el momento no se ha anunciado un casting para Clarice, pero Alex Kurtzman ( Star Trek: Picard) y Jenny Lumet ( Star Trek: Discovery) fueron elegidos como productores ejecutivos. Sin embargo, hay malas noticias para los fans de Hannibal Lecter ya que, según Deadline, el personaje no aparecerá en la serie. Kurtzman y Lumet ya intentaron poner en marcha la misma serie en Lifetime en el año 2012, pero el proyecto no salió adelante

La película El silencio de los corderos, estrenada en 1991, seguía al personaje interpretado por Jodie Foster, quien pide ayuda a un asesino caníbal encarcelado, encarnado por Anthony Hopkins, para atrapar a otro asesino que anda suelto.

La cinta de Jonathan Demme fue un éxito de crítica y se hizo con cinco premios Oscar: mejor película, mejor actor protagonista para Hopkins, mejor actriz protagonista para Foster, mejor director para Demme y mejor guion adaptado para Ted Tally.

Posteriormente, el personaje de Foster regresó en Hannibal, adaptación cinematográfica de Ridley Scott encarnada ahora por Julianne Moore. La cinta original también dio pie a una serie titulada Hannibal y estrenada en el año 2013 en la que no apareció Clarice Starling.