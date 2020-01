Desayunar fuera de casa dispara casi un 20% el riesgo de sufrir obesidad

El 77% de los españoles realiza ya diariamente una comida fuera de casa, principalmente el desayuno, que nueve de cada diez lo toman en un restaurante o bar, según un estudio, que revela que hacer esta primera comida del día fuera incrementa en un 17,8% el riesgo de padecer obesidad. Son datos de la última encuesta sobre estilos de vida realizada por la Sociedad Española de Obesidad (Seedo-SEO), que pone de manifiesto el cambio de hábitos que ha tenido lugar en nuestro país en las últimas décadas entre los que se está imponiendo el comer fuera de casa.

El estudio destaca que las personas con obesidad son las que más desayunan y las que menos cenan fuera; las que toman menos verdura o ensalada como plato principal (el 65% no la pide nunca o casi nunca) y como acompañamiento (35%) y las que optan habitualmente por un postre dulce en lugar de fruta (un 40% frente al 22% de los que tienen un peso normal). Además de desayunar fuera hay otras variables que se relacionan con la obesidad: no tomar verdura o ensalada como plato principal incrementa el riesgo en un 43% y tomar postre dulce lo aumenta en un 20%. De este último dato sorprende que casi el 20% de los encuestados indica que no toma fruta como postre porque "no figura en el menú".