Anotaciones a una locución

Locución que realiza Ramón Gener al comienzo de cada capítulo de This is art: "Me encanta la gente. Me encanta toda esa maravillosa gente que es capaz de expresarse a través del arte para compartir lo más universal: las emociones. Me encanta inspirarme, rebelarme, enamorarme y llorar frente a un cuadro, frente a una escultura o frente a una canción. Me encanta el arte porque al contemplarlo todos, absolutamente todos podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto. Porque el arte sólo existe si hay alguien que lo admira. Porque en realidad la obra de arte eres tú".

Locución que realiza Ramón Gener al comienzo de cada capítulo de This is art, anotada con el flujo de mi pensamiento: "Me encanta la gente (¿esto no es un programa sobre arte? ¿me he equivocado y esto es Telecinco?). Me encanta toda esa maravillosa gente que es capaz de expresarse a través del arte (¿pero te encanta toda la gente o sólo la que se expresa a través del arte?) para compartir lo más universal ("compartir lo universal", seguro que se va a referir a la racionalidad, al lenguaje, a la ciencia...): las emociones (ah, pues no, fíjate). Me encanta inspirarme (me la sopla), rebelarme (me la refanfinfla), enamorarme (me la pela) y llorar (ya estaba tardando lo de llorar) frente a un cuadro, frente a una escultura o frente a una canción (a ver, "frente a un cuadro" vale, "frente a una escultura" vale, pero ¿"frente a una canción"?). Me encanta el arte porque al contemplarlo todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto (yo no: acabo de contemplar Sin título, nº 61 de Mark Rothko y no me he convertido en nada único ni distinto). Porque el arte sólo existe si hay alguien que lo admira (falso, si hay alguien que no lo admira, también). Porque en realidad la obra de arte eres tú (poto, ¿es que no hay nadie en la academia que proteste formalmente por la banalización cursi y barata que este tío hace del arte a diario en la televisión pública?)".