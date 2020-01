HBO da luz verde a la precuela de la serie 'Juego de tronos', que se estrenará en 2022

HBO ha puesto fecha de estreno a la precuela de Juego de tronos, que llegará en 2022 con el título House of the Dragon, según avanzó el jefe de programación de la plataforma Casey Bloys.

Varios medios de comunicación especializados indicaron que 2022 es el año que el responsable puso como horizonte para que la ficción llegue a las pantallas, aunque no pudo concretar más detalles."El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", explicó Bloys a Variety.

House of the Dragon será la primera serie derivada ( spin-off) de Juego de tronos y se centrará en la historia de la Casa Targaryen, unos 300 años antes de la historia original. Esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa Juego de tronos, y por Ryan Condal. Hace unos meses, HBO canceló sus planes para otro spin-off protagonizado por Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras el piloto. House of the Dragon es uno de los cuatro spin-offs que aún siguen en proceso, aunque los otros están en espera de forma indefinida o temporal porque el director dejó claro que la precuela confirmada es la "prioridad número uno".