Más de 26.000 pueblos en España, afectados por la falta de internet

UGT ha advertido de que, según los últimos datos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, en España todavía existen 26.767 poblaciones con menos de diez habitantes a las que no llega un internet del siglo XXI, por lo que alrededor de 13 millones de personas estarían afectadas por esa falta de cobertura.

El sindicato ha destacado que España es un país "puntero" en infraestructuras de telecomunicaciones, con la red de fibra óptica "más capilar y voluminosa" de Europa y la quinta del mundo. En este punto, ha añadido que el 99,5% de la población española puede conectarse a la banda ancha móvil 4G y el 81% puede acceder a internet a una velocidad superior a los 100 Mbps.

Sin embargo, y a pesar de todos estos progresos, UGT ha criticado que "aún queda mucho por hacer" para conseguir "auténtica cohesión territorial" en términos de conectividad, siendo las áreas rurales menos pobladas y con mayores dificultades de acceso "las que concentran mayor número de población sin internet".

La falta de cobertura afecta sobre todo a Galicia; Castilla y León; y Asturias. Por el contrario, Islas Baleares, La Rioja y Madrid, son las regiones con menor número de poblaciones sin cobertura. Las provincias con más zonas sin cobertura son todas las gallegas, en especial A Coruña, con 5.300 poblaciones sin cobertura.

Teniendo en cuenta el número de población afectada, el mayor volumen de población sin acceso a internet ultrarrápido se da en Cataluña (solo en Barcelona hay alrededor de 3,3 millones de personas), seguido de Andalucía y Valencia. En el otro extremo, se sitúan La Rioja y Navarra.

Para UGT, la razón principal que lleva a España a tener una de las brechas digitales "más grandes" de Europa no es la falta de acceso a infraestructuras de internet, sino "la falta de interés, la ausencia de conocimientos informáticos y la imposibilidad de asumir los costes asociados (tarifa de conexión y dispositivos de acceso)".

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía, un 5,2% de las personas desconectadas alega que carece de infraestructuras para acceder a internet. Además, tres de cada cuatro personas afirman que no disponen de acceso a internet porque "no lo consideran interesante", cifra que se ha incrementado en un 10% en seis años. Otro 51% alega falta de conocimientos para no acceder a internet y, finalmente, un 28% responde que "no puede costearse la conexión".

UGT ha resaltado que estas cifras se repiten, prácticamente sin diferencias, desde hace más de una década. Ante esta situación, el sindicato ha demandado políticas para cerrar la brecha digital, construyendo infraestructuras digitales acompañadas de planes formativos que atraigan a los excluidos digitales; implementar bonos sociales que faciliten el acceso a internet a personas vulnerables; y confeccionar un plan integral que permita una inclusión tecnológica plena para toda la ciudadanía en términos de acceso a internet, conocimientos digitales y hacer que la conexión sea accesible para todas las personas.