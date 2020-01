A TVG estrea o ano con cinco formatos de entretemento para as tardes e as noites

A Televisión de Galicia (TVG) renova en 2020 as súas propostas de entretemento, que chegarán á grella nos próximos días. Unha das grandes estreas para as noites da Galega producirase o primeiro domingo de febreiro: a serie Auga seca, un thriller de seis capítulos, rodado en Vigo e Lisboa e coproducido entre a canle pública portuguesa RTP e a TVG. Nada é o que semella nesta ficción, con Sergio Pazos, Victoria Guerra e Monti Castiñeiras nos papeis protagonistas. O debut internacional da serie, producida pola galega Portocabo, responsable de series como Vidago Palace ou Hierro, tivo lugar no Mipcom de Cannes.

Tamén en horario de prime time, o vindeiro mércores comezará A miña familia pola túa, un formato de éxito noutras televisións, con dúas familias opostas como protagonistas en cada capítulo. Dúas nais intercámbianse de fogar durante unha semana de convivencia e deben adaptarse ao estilo de vida e á rutina diaria da nova familia, propiciándose situacións moi encontradas e emocionantes.

O luns 27 chegará ás tardes da Galega Quen anda aí?, un novo magazine de tarde de tres horas en directo, presentado por dous profesionais inesperados neste formato, moi coñecidos e queridos, e cuxos nomes se desvelarán a próxima semana nas redes sociais da Crtvg. O espazo contará con distintas seccións, unha mesa de conversa con convidados que intentarán dar resposta ás cuestións que preocupan á audiencia, e sobre todo será un magazine moi aberto á participación dos espectadores, con conexións en directo con distintos puntos de Galicia a diario. Quen anda aí? será unha porta aberta a todas as persoas que teñan algo que contar e compartir, un espazo divertido co que se poderá identificar a audiencia galega.

Na nova programación destaca tamén a chegada, hoxe á noite, da nova temporada de Galicia bonita, docureality de reformas que tivo grande éxito de audiencia na súa estrea en 2019, en que a arquitecta Rosa Facal e o seu equipo de axudantes percorren a xeografía galega na procura de vivendas descoidadas ás que poñerlles remedio e combater o feísmo no noso país. A oferta do luns continuará coas novas entregas de Que casas!, programa en que os protagonistas ábrenlles as portas das súas vivendas á audiencia para amosar con naturalidade como son as casas en que viven.