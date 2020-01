A falta de medicinas, farmacéuticos

Desde hace más de dos años, los profesionales de las oficinas de farmacia y de los hospitales españoles redoblan esfuerzos para que el desabastecimiento de medicinas afecte, lo menos posible, a usuarios y pacientes. El número de presentaciones de fármacos con problemas de suministro no deja de crecer, una realidad que obliga a los boticarios a destinar tiempo y recursos a solventar los inconvenientes derivados de esas faltas, que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) „dependiente del Ministerio de Sanidad„ cifra, actualmente, en 532. En uno de cada cinco casos (109) se trata de medicamentos de uso hospitalario. Escasean ansiolíticos, analgésicos, antibióticos, fármacos para el corazón, anticonceptivos e, incluso, fórmulas inyectables para tratar tumores de vejiga de bajo riesgo no invasivos, como la Mitomicina, en sus dos versiones (Mitomicina Medac 40 mg y Mitomicina Accord 20 mg). Los farmacéuticos lanzan, no obstante, un mensaje tranquilizador.

"En principio, no hay motivos para la alarma. No estamos registrando problemas de suministro de medicamentos que no se puedan cubrir con algún sustituto o con otras estrategias desde el punto de vista farmacéutico o asistencial", señala el vocal de servicios farmacéuticos de hospital del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), Héctor Mozo, quien especifica que, a nivel hospitalario, sí que ha habido algún desabastecimiento temporal que "ha dado más trabajo al no haber una alternativa clara", aunque insiste en que la mayoría de los casos que se registran "son faltas de suministro con un impacto menor, que solo nos obligan a comprar otra especialidad, aunque se trata del mismo medicamento, con la misma composición". "Los casos que requieren de una mayor gestión por nuestra parte son los de aquellos fármacos que están desabastecidos temporalmente y para los que no tenemos ninguna alternativa de intercambio directo. En su informe anual de 2019, la Aemps refiere cerca de 25 situaciones de este tipo", apunta Mozo.

Ante la falta de suministro de un determinado medicamento, el vocal de farmacia del COFC explica que "hay varias opciones". La primera, indica, es "plantear una alternativa terapéutica disponible en España, o preparar una formulación magistral", tal y como se recoge en el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2022, puesto en marcha el año pasado por la Aemps. "A gran escala, la elaboración de una fórmula magistral no es de gran utilidad, aunque si nos sirve para cubrir demandas puntuales en los hospitales e, incluso, para dar soporte en las oficinas de farmacia", apunta Héctor Mozo, quien especifica que "la última opción" para paliar casos de desabastecimiento sería "la importación de medicamentos extranjeros", aunque antes de adoptar esa medida, "la Aemps plantea siempre las llamadas 'autorizaciones de comercialización excepcional".

Y es que los laboratorios disponen de ciertos medicamentos que importan a otros países o que tienen caducidad muy corta y que, en principio, no están disponibles para comercializar en España. Sin embargo, ante una situación de "demanda exagerada" o de déficit de suministro, la Aemps sí permite su venta para "disponer de más unidades en el mercado". Desde la implantación de su plan de abastecimiento de fármacos, la agencia dependiente de Sanidad "hace también una distribución controlada".

"Desde la farmacia hospitalaria, en principio, podemos pedir al laboratorio una cantidad ilimitada de unidades de medicamento „cada uno en función de sus consumos„ pero, ante problemas de suministro, la Aemps puede establecer unos máximos para evitar que se llegue a un desabastecimiento total. Si, pese a todo, se acaba llegando a esa situación, es cuando el Ministerio de Sanidad tramita importar una especialidad extranjera", explica Héctor Mozo. "Pasó, recientemente, con la vitamina K y con fármacos citostáticos, como Fitomenadiona, la Fludarabina o el Fibrinógeno humano", agrega el vocal del servicios farmacéuticos de hospital del COFC, quien reconoce que la misma situación se está dando, estos días, "con la Mitomicina". No obstante, avanza que la Aemps y el laboratorio "están en trámites para que, a finales de este mes, vuelva a haber unidades".