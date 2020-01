Indemnizados con 5,5 millones por negligencia en el parto de su hija

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha sido condenado a indemnizar con 5,5 millones de euros a la familia de una niña que sufrió daños en el parto que la dejaron tetrapléjica cuando su madre dio a luz en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en 2012. Se trata de la mayor indemnización por negligencia médica hasta ahora.

La madre, que ayer presentó la resolución de la sentencia junto a miembros del Defensor del Paciente, aseguró que le parece muy bien que el caso haya sido juzgado por lo penal y que le gustaría que la matrona que la atendió en el parto "no volviera a trabajar más en ningún sitio".

"Son muchos años tirando de ella y no llegas con los tratamientos que le mandan", contestó al preguntarle los medios sobre la indemnización explicando que tiene otros dos hijos mayores que Paula, que es así como se llama el bebé afectado por "una parálisis muy grave, que le impide hablar, comer y moverse". Paula nacía con varias vueltas del cordón y sufrió daños neurológicos ante la falta de oxígeno durante el parto. La madre dice que no cree que fuera por falta de medios, "solo que no quisieron hacer la cesárea, parece que querían que naciera por parto natural".