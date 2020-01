Alerta sanitaria por los "riesgos para la salud" de los cigarrillos electrónicos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer de que los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos "presentan riesgos claros para la salud y de ninguna manera son seguros", por lo que insta a los gobiernos a legislar sobre estos dispositivos para "interrumpir su promoción y su aceptación y prohibir que se realicen afirmaciones falsas o no comprobadas sobre ellos".

En este sentido, pide que se prohiba su uso en lugares públicos y de trabajo cerrados, "dados los riesgos para la salud que representan también para los no usuarios" y recomienda que se graven de manera similar a los productos del tabaco, al tiempo que rechaza que se puedan considerar un sistema que ayude a dejar de fumar porque "no hay pruebas suficientes que lo respalden".

En una guía que acaba de publicar respondiendo a preguntas sobre su seguridad, el riesgo de contraer enfermedades pulmonares, lo adictivos que pueden llegar a ser, y qué deberían hacer las autoridades mundiales, la agencia de la ONU afirma categóricamente que "no hay duda de que son perjudiciales para la salud y no son seguros" y "no hay pruebas suficientes" para usarlos para dejar de fumar.