Benedicta conquista el Goya

La gallega Benedicta Sánchez, de 84 años y que debutó ante las cámaras en O que arde, conquistó a la Academia del Cine „que le entregó el Goya a la mejor actriz revelación„ con su papel de madre de Amador en la cinta del coruñés Oliver Laxe y al público asistente a la gala en Málaga, con un discurso en el que se acordó de su "Galicia, terra meiga" y en el que resaltó que el equipo de la película la trató "como una princesa". Pero este no fue el único premio que se llevó el audiovisual gallego. O que arde, que partía con cuatro nominaciones, se llevó dos (el de Benedicta y el de mejor fotografía para Mauro Herce) y la película Quien a hierro mata, de la coruñesa Vaca Films, se llevó el galardón a mejor actor revelación (para Enric Auquer) y Buñuel en el laberinto de las tortugas (con guión del coruñés Eligio Montero y Salvador Simó) fue la mejor película de animación. Todo en una noche muy igualada entre las dos favoritas, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, aunque la primera se alzó al final con los Goya a mejor dirección y película.



Tras acariciar y besar el Goya a mejor actriz revelación, Benedicta Sánchez reconoció que, a veces la vida "te da sorpresas" y que esta era "una muy grande" en su "larga existencia". La protagonista de O que arde dedicó al galardón a sus padres, a su hija que la llevó al casting, a sus nietos „ "que no se olviden de la yaya", les dijo desde el escenario„ y muy especialmente al equipo del programa. "No creo que haya princesa que tenga un trato tan maravilloso", aludió en referencia a cómo se sintió durante el rodaje. Por momentos sin saber bien cómo continuar „llegó a bromear al decirle al público que la ayudaran„, se despidió con unas palabras en gallego. "Eu son galega así que o Goya é tamén para Galicia, miña terra meiga".

En la categoría masculina, el premio revelación fue para Enric Auquer, por su papel en la coruñesa Quien a hierro mata. En su intervención, el joven „muy emocionado y nervioso„ agradeció la oportunidad que le dió tanto el director de la película, Paco Plaza como la productora Vaca Films. El actor reconoció que Plaza le había dicho que el cine suponía renunciar. "No tuve que renunciar a nada", aseguró para finalizar con un: "Le dedico el premio a todas las antifascistas del mundo". Quien a hierro mata optaba a otros dos galardones pero finalmente el premio a mejor sonido fue para La trinchera infinita y Antonio Banderas arrebató el de mejor actor a Luis Tosar.

Tampoco O que arde hizo pleno, pero de las cuatro nominaciones „entre ellas mejor película y dirección„ se llevó a casa la mitad. Al premio de Benedicta hay que sumar el de mejor fotografía. Su responsable, Mauro Herce, dedicó el premio al resto de nominados, "a Benedicta y Amador por ponérmelo tan fácil" y "a los brigadistas" que les ayudaron durante el rodaje de este filme en la que el fuego tenía un especial protagonismo.

Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar y Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, partían como las grandes favoritas de la noche con 17 y 16 nominaciones, respectivamente. Las dos estuvieron muy igualadas aunque Dolor y Gloria se llevó los premios pesados (dirección, película y guión original), mejor actriz de reparto (Julieta Serrano), mejor montaje, y mejor música original, mientras que la de Amenábar se alzó con mejor actor de reparto (Eduard Fernández), mejor producción, mejor maquillaje, mejor vestuario y mejor dirección artística.

La intemperie fue el mejor guión adaptado y canción original mientras que Nuestra vida como niños refugiados en Europa fue el mejor corto de documental, Madrid 2120, mejor corto de animación, Ara Malikian fue el mejor documental y La odisea de los Giles, la mejor película iberoamericana. La dirección novel fue para Belén Funes por La hija del ladrón y su tocaya, Belén Cuesta recibió el Goya a mejor actriz.

Pepa Flores se llevó el Goya de Honor por su etapa de Marisol, aunque no asistió a la gala.