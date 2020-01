"John siempre fue especial y sensible. Mi infancia estuvo impregnada de él"

John Lennon y Julia Baird, hermanos, son la conexión inglesa con el Camino de Santiago. Al menos con el horizonte del Xacobeo 2021. Ella es la protagonista del vídeo promocional con el que la Xunta y el Consorcio de Turismo de A Coruña difundirán este año y el próximo los atractivos de la ruta jacobea con las islas británicas, el Camino Inglés. La pieza audiovisual se rodó el verano pasado en la ciudad, Betanzos, Fragas do Eume, Santiago y otras localizaciones de la provincia, y cuenta con la música de Carolina Rubirosa, autora de la canción O teu camiñar. El videoclip será presentado este martes en Madrid y el viernes en una gala especial en el teatro Colón, que contará con la presencia de Javier Gurruchaga como maestro de ceremonias. En el acto, que será abierto al público a las 20.30 horas, se interpretarán dos temas de The Beatles ( Across the universe e Imagine) y Julia Baird presentará además el libro que ha escrito sobre los años que pasó junto al beatle, Imagine this: creciendo con mi hermano John Lennon (Teófilo Edicións). La británica responde desde su país por correo electrónico.

¿Por qué quiso recordar el tiempo que vivió con Lennon?

Dada la importancia icónica de mi hermano, sentí que sería muy interesante y útil dar a conocer algo más que lo que ofrecen las múltiples biografías que existen de su etapa adulta. Un adulto, en gran medida, es producto de su niñez y adolescencia. Además, en el libro, narro nuestro ambiente familiar desde hace muchos años, sin ningún ánimo de ser cotilla ni morbosa. Soy muy pulcra y respetuosa con la historia familiar.

¿Se encontrarán los lectores con un lado desconocido de John Lennon?

Según lo que yo percibí, aunque nos llevábamos 6 años, John siempre fue especial y muy sensible. Mi infancia y mi adolescencia estuvieron impregnadas de él y del resto de la familia. Estos y otros detalles y sensaciones se reflejan en lo que he escrito.

¿Qué descubrió de sí misma y del propio John en el proceso de escribir este libro?

Sobre todo que en gran medida teníamos un sentido del humor parecido y un interés por temas sociales de importancia, como la guerra y los sufrimientos de las personas desfavorecidas.

Ahora Lennon, de algún modo, será una herramienta para mostrar y promocionar el Camino Inglés. ¿Cómo cree que puede ayudar ello a Galicia para mostrarse a sí misma al mundo a través del Xacobeo?

Creo que Galicia y el Camino de Santiago no necesitan promoción. Su singular señal de espiritualidad y fraternidad lo llenan todo y se transmiten como una mancha de aceite. El hecho de que Salvador Dalí y él, en algún momento de sus agitadas vidas, hablaran sobre hacer el Camino con no sé cuántos jóvenes, fue en el fondo una casualidad. Pero si esa casualidad repercute en que la gente, al conocer esta historia, se anima a renovar su espiritualidad, y de paso a hacer ejercicio [risas] y conocer lugares que son preciosos, bien vale la pena.

¿Qué mensaje difunde usted del Camino?

En el año 2018 hice el Camino Inglés con miembros de la Real Orden de Caballeros de Maria Pita. Fue una de mis mejores experiencias en mi vida. Me volví a enamorar de Santiago y descubrí una parte de Galicia que me subyugó. Santiago ya lo conocía por haber venido aquí hace un tiempo para colaborar con un festival para Médicos Sin Fronteras que organizó mi amigo Chema Ríos, y también A Coruña, donde inauguré la estatua de mi hermano en los jardines de Méndez Núñez. Animo a todo el mundo que esté en condiciones de hacerlo a que se lance a la ruta del Camino de Santiago. Si no están en muy buena forma física, el Camino Inglés en su trayecto español es bastante asequible desde A Coruña a Ferrol. Desde Inglaterra ya es más duro, claro... Pero es cuestión de proponérselo.