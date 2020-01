El vestidor

La trampa. El juego limpio ( fair play) es una expresión utilizada para denominar el comportamiento correcto sobre todo en el ámbito deportivo y extensiva al resto de los ámbitos. Se trata, como casi todo, de una actitud. Y pasa por el respeto a los compañeros, a los rivales, a las normas y a los espectadores. Entre los ámbitos a los que se extiende el fair play no parece que se incluya la telerrealidad. Porque la telerrealidad, bien sabido es, es una dimensión paralela, no es la vida real, y allí todo se maximiza. Si una es folclórica todavía más, porque las folclóricas vienen maximizadas de casa, a decir de sus propios hijos. Juanra Bonet tuvo que requisarle el móvil a una concursante en ¡Boom!. Otra le hizo a Jorge Fernández ojitos en La ruleta de la suerte. Aneth se puso el antifaz como se lo puso. Las Azúcar Moreno se llenaron el escote de espaguetis. De la lata de chóped de Isabel para qué hablar. Omar, el flamante ganador, no se hizo merecedor por superviviente, ni por iluminati, ni por pantojer, como creíamos. Hizo trampas. Propia confesión. Se hinchó a hacer trampas. Y ahí lo tienen. Tan ufano.

Los ratones. Fábula de Esopo: un león está a punto de devorar a un ratón cuando el pequeño roedor le dice 'Déjame ir, puede que algún día me necesites'. Al león le da la risa pero lo suelta. Poco después, queda atrapado en las redes de unos cazadores. El ratón roe la red hasta liberar al león. Moraleja: todos los seres, hasta los más pequeños, son importantes. Joao piensa en los ratones. Los ratones son, para el maestro, que es un ser celeste, un símbolo de amor. O algo. Su amor, o algo, mientras tanto, ha decidido salir de la ratonera, se ha emparejado y ha decidido dejar al maestro en su cúpula celeste. El amor siempre fue platónico. Llamémosle platónico, llamémosle X. Platónico como sinónimo de no carnal. Con Pol igual. Nunca compartieron lecho. Es lo que tienen los seres celestes. Y los ratones.

La manzana. La manzana, vayan a saber porqué, esa fruta tan común y tan sana, es con toda posibilidad la cosa más simbólica que exista. Vean: la manzana que sacó a Adán y Eva del paraíso, la manzana que envenenó a Blancanieves, la que le cayó a Newton en la cabeza, la que dio origen a la Guerra de Troya, la del gigante tecnológico y la que supuestamente ha sustraído Anabel Pantoja de la despensa del común. Aún resuenan los ecos de la lata de chóped, quizá jamón cocido, algún fiambre, que su tía se sacó, de la manga no, porque en la isla iban todo el día en bañador, aun con faralaes, de algún otro sitio. Se ve que es cosa de familia. Lo de la comida sana.

La riqueza. Ana Rosa es una mujer afortunada. Tiene éxito, amor, una familia y muchísimos zapatos. Además, es reina. No reina reina, reina de las mañanas. Ser reina de las mañanas es muy rentable. Se lo dijo Ana Rosa a Pablo Iglesias. Las reinas de las mañanas con polivalentes, igual entrevistan a un vicepresidente del Gobierno que se sientan en el sofá con Lequio o dan consejos a IsaPantoja. Ana Rosa pregunta por la subida de impuestos para las rentas más altas. "¿Son los ricos los que cobran más de 130.000 euros?". Pablo, que tampoco es que pase apuros económicos precisamente, responde: "No creo que ni tú ni yo estemos en esa franja". La monarca se yergue (ah, no, que siempre está erguida) y le espeta: "Yo sí". Ana Rosa es rica y reina de las mañanas. Tiene sus cosillas, eso sí. Pero en todas las monarquías cuecen habas.

Las muelas. Las muelas del juicio o cordales son los terceros molares, cuatro muelas, una por cada cuadrante bucal. Reciben ese nombre porque a la edad en que suelen aparecer a las personas se les presupone juicio, madurez, raciocinio. Si las muelas del juicio causan molestias importantes o gran dolor se aconseja su extracción. Dicen que antes de cumplir los 30, será por lo del juicio, por si se pierde. No siempre. Como en todo, hay excepciones. Hay a quien no le salen las muelas, hay quien no tiene juicio cumpla los años que cumpla y hay a quien no hace falta sacárselas. Las muelas. El juicio, allá cada cual se las componga. Rocío, de niña a mujer, de joven discreta a estrella de los focos, ha cumplido con todos los requisitos, los mitos y las tradiciones. Le han salido las cuatro muelas, tiene juicio, no podía con ellas y se las ha hecho extraer. Pasó su hospitalización y todo. Pero era aconsejable para morder los cocos. Todo juicio.