La moda gallega se reinventa en Cibeles

Roberto Verino da hoy el pistoletazo de salida a la presencia de la moda gallega en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid —antigua Cibeles— y lo hará con un innovador formato: una pequeña presentación en donde los clientes podrán reservar al momento, vía 'online', las prendas que le interesen. El jueves será el turno del betanceiro Jorge Vázquez que debuta al frente de Pertegaz. Sus colecciones tendrán puntos en común. Verino apuesta por prendas atemporales y Vázquez recupera iconos de Pertegaz, pero ambos las adaptarán a los nuevos tiempos

La moda gallega mantiene su presencia en la Mercedes Benz Fashion Week „antigua Cibeles„, pero con nuevas fórmulas. El betanceiro Jorge Vázquez debuta en la pasarela madrileña al frente de la firma Pertegaz „de la que es director creativo desde el pasado año„ y por primera vez en cinco años no participará con su propia marca mientras que Roberto Verino deja a un lado el clásico desfile y en esta ocasión apuesta por presentar su colección directamente a la prensa y un grupo de clientes que además podrán reservar en el momento, vía online, las prendas que más le interesen. Ellos son los únicos diseñadores gallegos que participarán en la nueva edición de la semana de la moda madrileña que se celebrará desde mañana y hasta el próximo 2 de febrero.



Presente en todas las ediciones de la antigua Cibeles desde sus inicios en 1985 „solo no participó en el año 2016 cuando quiso centrarse en el impulso internacional de la firma„, el ourensano Roberto Verino se mantiene fiel a la pasarela madrileña, pero con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y no dejar de innovar en la presentación de sus modelos. Si en 2016 fue pionero en España al sumarse al movimiento See now, buy now „es decir, presentar la colección que ya está en las tiendas y puede adquirirse en lugar de hacer un desfile con prendas que tardarán meses en estar a la venta„, ahora vuelve a innovar y en lugar del clásico desfile en el Ifema de Madrid, presentará hoy su colección Legado SS20 en la Casa de la Panadería, dentro de Madrid es Moda, una iniciativa que se enmarca dentro de la Mercedes Benz Fashion Week y cuyas actividades arrancan un día antes que la pasarela.

"Se trata de un novedoso formato, donde el salón real de la Casa de la Panadería se transformará en un improvisado backstage del siglo XXI para amigos de la marca", señalan desde la firma de Roberto Verino, donde explican que otra de las novedades es que mientras se presentan los diseños del modisto, los clientes interesados podrán reservar en el momento sus prendas favoritas a través de una plataforma digital habilitada para la ocasión y en presencia del propio diseñador y sus equipos de estilistas. "El objetivo es ofrecer una nueva forma de comprar fuera del tradicional punto de venta, pero manteniendo la atención cercana y el trato personalizado ya que la colección será enviada a las tiendas para que la clienta, bajo cita privada, sea atendida para el fitting (probar los estilismos)", explican desde el equipo de Verino.

El ourensano, por tanto, da hoy el pistoletazo de salida a la moda gallega en Cibeles con su Legado SS20, en la que se apuesta por mezclar prendas atemporales con otras más deportivas o de tendencia aunque eso sí, con el objetivo de que sus clientes puedan crear un fondo de armario "como forma de entender la moda y el respeto por el mundo". El objetivo es crear prendas para ir "hacia un mundo atento y pausado que valora las cosas bien hechas, la dedicación y el respeto por la calidad", indican en la firma, donde señalan que esta idea se traduce sobre la pasarela en la recuperación de iconos de Verino como los blazers, vestidos camiseros, trenchs y vestidos largos para adaptarlos al siglo XXI a partir de la combinación con prendas más actuales como el denim, los pantalones tobilleros anchos, y las blusas lady like. Verino dará en esta ocasión protagonismo a las siluetas sinceras, sencillas y sin artificios.

Para ver el debut del betanceiro Jorge Vázquez como director creativo de Pertegaz habrá que esperar al próximo jueves. El diseñador, que compagina esta labor con su propia firma, presentará una colección "homenaje" a Manuel Pertegaz, en la que asegura que no habrá "una gran revolución" en los diseños sino que ha intentando ponerse en la piel del fundador de la marca y "pensar qué haría él hoy en día". "No quería hacer una revolución sino una continuación, un desarrollo de su gran legado, pero actualizándolo. En el estilo final se sigue viendo el estilo Pertegaz pero con un poquito de mi huella", señalaba hace unos días el modisto coruñés, que reconocía sentir "vértigo" por la responsabilidad de continuar con el legado de Manuel Pertegaz.

Por ello, en la presentación que se realizará el jueves en el Palacio de Cibeles, habrá una colección en la que se han recuperado tanto prendas como patrones o estampados clásicos de la firma Pertegaz a los que Váquez da su propio toque. "Hemos reeditado unos estampados suyos con zig zag gigantes en colores superfuertes, por ejemplo", indica el betanceiro, quien reconoce que pese a que la sede del diseño de Pertegaz está en Madrid, la producción de los tejidos planos, la sastrería y el punto se realizan en talleres gallegos. En concreto, en Lalín y Boiro.

Los desfiles oficiales arrancan mañana „aunque hoy ya se realizan actividades paralelas como la de Roberto Verino„ y lo harán de la mano de Moisés Nieto, Pilar Dalbat o Maison Mesa. Roberto Torretta, Ágatha Ruiz de la Prada, Custo, Andrés Sardá, Devota& Lomba, Pedro del Hierro o Teresa Helbig serán algunas de las firmas que a lo largo de toda la semana presentarán sus colecciones. Siete días para disfrutar de lo´último de la moda española y donde el diseño gallego vuelve a tener protagonismo.