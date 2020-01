Cómo son los de TVE. El Capitán Tan les gasta la broma de morirse y ellos le devuelven una broma mayor aun, los jodíos. Cuesta entenderlo, porque podría parecer que lo que ocurrió fue simplemente que a los 89 años se murió de viejito Félix Casas, el maravilloso actor que interpretaba hace 50 años al Capitán Tan en los Chiripitifláuticos, y que TVE ni tenía preparado ni se molestó en apañar sobre la marcha un humilde vídeo que sirviera como despedida y homenaje para recordarle. Pero no, cómo va a ser eso. Tiene que tratarse de una broma a quien es historia de nuestra tele, a quien escribió una de esas primeras páginas con las que se empieza una libreta con letra primorosa y que luego, con el paso del tiempo y la guerra de audiencias, se descuida, emborrona y llena de garabatos.



El Capitán Tan solía comenzar sus intervenciones diciendo "En mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo", y empezaba a contar una aventura en el Perú, la China o el Polo, que sus compañeros Chiripitifláuticos interrumpían para evitar la batallita. Pues será eso. El Capitán Tan se quiso poner pesado por última vez marchándose a un postrero viaje por todo lo largo y ancho de este y el otro mundo. ¡Menuda batallita podría contar así! TVE pilló la intención y le hizo la broma de ignorarle para que no diera la tabarra con su aventura. Genial, aunque falló el remate: después no se vio al Capitán Tan con su salacot de explorador cantando La vaca Paca con el Tío Aquiles mientras los Hermanos Malasombra espían tras una ventana portátil.

Quienes construimos todos los viajes de nuestra vida sobre los cimientos del viajero Capitán Tan, agradecemos el sentido del humor de TVE, que relegó su muerte a 34 segundos en el cierre de un boletín informativo de RNE, pero agradeceríamos que le hicieran un pequeño homenaje menos ingenioso, más convencional, en el que nuestro Capitán Tan saliera en la tele una última vez cantando "Talán, talán, talán, yo soy el Capitán, que pasea por el Cielo comiendo un caramelo".