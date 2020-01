"Me batía la cabeza contra el suelo", dice la mujer de un millonario luso a juicio en Galicia

Dos madres de un colegio concertado de Vigo se sentaron ayer en el banquillo por un enfrentamiento con una profesora en el que una acabó supuestamente agrediendo a la docente. Una de ellas es madre de una menor de 7 años y la otra, amiga de la anterior, tiene dos niñas en ese mismo centro. La primera afronta multa de 810 euros por delito leve de amenazas, mientras que la otra, a la que la Fiscalía atribuye delito leve de lesiones y otro de atentado, se enfrenta a una pena de dos años y 9 meses de cárcel.

Los hechos habrían sucedido porque los padres, separados, habían fijado qué días cada uno recogería a la niña y la docente habría impedido un día el acceso a la madre.

"Las dos se abrieron paso bruscamente entre los menores, empujando y pisoteando; una de ellas se abalanzó y me golpeó en la cara; un compañero y después más gente se pusieron de escudo para protegerme, si no me mata". De este modo describía ayer la profesora la agresión.