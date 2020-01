Disculparse? ¿Pero por qué? El anuncio promocional de la Gala de los Goya parodiaba la famosísima escena de Cuando Harry encontró a Sally en la que Meg Ryan fingía un orgasmo poniéndose a gemir ruidosamente en la mesa de un restaurante. En el remake que hicieron Silvia Abril y Andréu Buenafuente, ella también gimotea encantada, pero en relación a los premios Goya, dando a entender que las películas del cine español le provocan un gran placer. La nueva escena no tiene nada de sexual, absolutamente nada, salvo su guiño a la peli de Rob Reiner, que sólo podrán apreciar los adultos con una cierta formación cinematográfica.



Pero algún espectador, ay, se ofendió, algún espectador cuyos ojos „como casi siempre„ son los que pusieron la interpretación morbosa a unas imágenes que por sí mismas son tan cándidas como la familia Telerín. Vamos, la dinámica habitual del puritanismo. Y envió su queja a RTVE responde, el metaprograma de La 2 en donde RTVE habla sobre RTVE. Allí, un responsable de la televisión pública, en vez de ignorar tal queja o llamar pervertido puritano al espectador, va y suelta que "no estaba en nuestra intención herir la sensibilidad de ningún espectador, pero si alguien se ha sentido molesto le rogamos que nos disculpe".

Me parece intolerable. Ahora que las pamplinas moralistas nos acosan a derecha e izquierda, no se puede ceder ante una queja ridícula, sólo apoyada en la invocación sacrosanta a una sensibilidad ofendida que no puede ser discutida. ¿La televisión que yo pago se disculpa porque un espectador se ha sentido molesto, sea como sea de razonable tal molestia? De ninguna manera. En los servicios públicos el usuario no siempre tiene la razón. Por ello, anuncio que presentaré una queja formal al programa RTVE responde por tal comportamiento. No basaré mi queja en mis sentimientos dolidos, sino en el argumento que acabo de presentar. Espero que traten mi malestar igual que el del puritano ofendido. Lo veremos. Se lo contaré dentro de unas semanas. Abro hilo.