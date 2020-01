Los 10 países en los que más podrás disfrutar la jubilación

Toda una vida trabajando. Más de cuatro décadas. Madrugones, esfuerzos, tensiones... Llegas a los 65, 66 o 67 años, según el caso. Te dispones a disfrutar los frutos de tu dura labor a lo largo de la mayor parte de tu vida. Es el momento de jubilarte. De dosificar esfuerzos y de disfrutar de tu tiempo libre y tu familia. Y entonces te planteas cuál puede ser la mejor manera de hacerlo.

Muchos optan por llevar una vida tranquila, sin grandes cambios y permaneciendo en su lugar de residencia. Sin embargo, otros prefieren cambiar radicalmente, irse a vivir a otro lugar y disfrutar el merecido descanso allí donde llevan décadas soñando estar.

Por si eres uno de estos últimos, repasamos la lista de los 10 mejores países en los que disfrutar de la jubilación según la publicación del último Índice Anual de Retiro Global de International Living.



10. España

9. Tailandia

8. Perú

7. Portugal

6. Colombia

5. Malasia

4. Ecuador

3. México

2. Costa Rica

1. Panamá

El(y los costes más bajos que la media europea), la buena alimentación, las muchas horas de sol, los destinos de playa, la temperatura... nuestro país lo tiene todo para convertirse en el destino ideal para el retiro de numerosos ciudadanos de otros países.Un país que mezcla ciudades modernas, paisajes naturales extraordinarios, destinos de visitas culturales y de relax, una buena atención médica, alojamiento barato yy asequibles. Incluso, los cada vez más numerosos extranjeros que viven en el país están organizados de tal manera que se pueden encontrar amistades fácilmente para llevar a cabo todo tipo de actividades.Las extraordinarias playas, la buena gastronomía y los bajos costes de vida lo están haciendo un destino cada vez más popular para el retiro de muchas personas. Cierto es que la mayoría de sus visitantes suelen descubrir el país con el fin de explorar elPero ir para quedarse es algo que cada vez más personas hacen.Uno de los paísespara vivir, con ciudades extraordinarias, acogedoras y con historia (Oporto, Lisboa...) y otras más adecuadas para quienes buscan un retiro de descanso y relax, como la zona del Algarve.Otro destino asequible, en el que un extranjero se puede garantizar una visa para tener residencia legal sólo demostrando un nivel de ingresos no excesivamente alto. Elayuda y su gran biodiversidad permite realizar un amplio número de excursiones y descubrir grandes parajes. Y además, según tu estilo de vida podrás elegir una ciudad u otra más adecuada a lo que busques.Elestá de moda. Los buenos precios de sus alquileres (es posible vivir bien y en un sitio muy agradable por menos de 400 euros mensuales) y de la alimentación (salir a comer o cenar bien por menos de cinco euros es lo normal) lo hacen muy atractivo para el visitante europeo. Además, es un gran destino para el turismo, bien para visitar sus playas paradisiacas, sus selvas o su montaña.Con un clima muy agradable y las reminiscencias de una, permite vivir por muy poco dinero, bien sea en zonas costeras, en plenos andes, en pueblos reducidos o en ciudades con todas las comodidades que se pueden buscar. El clima también ayuda, se busque calor o algo más moderado.Otro país en el que podrás disfrutar de increíbles destinos para visitar, tanto en lo relativo a grandes ciudades como a bellísimos parajes yEncontrar una vivienda que ofrezca todo lo que buscas no es difícil, obtener descuentos para personas mayores facilita el día a día, y la atención médica es más que adecuada por una cantidad asumible.También permite recibir una buena atención médica en un destino con una espectacular belleza natural y unos costes de vida relativamente bajos. Destaca por su seguridad económica en comparación con otros países de la zona y por su respeto y tolerancia con los derechos sociales, por ejemplo de cara a la comunidadBaja carga fiscal, precios asequibles de la vivienda (no tanto en la capital), un clima adecuado y... Lo tienes todo en un país que incluye parajes magníficos y una ciudad que nada tiene que envidiar a las capitales de los países más desarrollados.