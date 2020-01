Blas Cantó: "No quería hacer una canción para Eurovisión, sino para mi carrera"

Medio centenar de canciones barajó Blas Cantó antes de componer Universo y decidir que ese tema de synthpop catártico sería la baza con la que representará a España en Eurovisión 2020, sin seguir una estrategia cortada por el patrón de lo que ha funcionado previamente. "No quería hacer una canción para el festival, sino para mi carrera y para evolucionar", aseveró ayer el artista murciano, durante la presentación del tema en la sede de RTVE en Madrid. Hubo "muchas dudas", reconoció. "¿Me van a entender cuando me escuchen en Azerbaiyán?", se preguntaba durante un proceso en el que desechó llevar "un pop propiamente español como el de Manuel Carrasco" que él nunca ha practicado como amante de los sones más anglosajones, ni intentar replicar tampoco su mayor éxito hasta la fecha. "No podía repetir la fórmula de Él no soy yo, aunque Europa no la conociera. Tampoco podía perder la esencia de mis canciones, pero tenía que evolucionar, que es lo natural en un artista. Y cuando escuché esta, no quise más", señaló.

Compuesta por él mismo junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec & Ash Hicklin, Cantó se declaró "muy emocionado" desde que Universo llegó a su vida en un campamento de composición en Edimburgo. "Era mi favorita porque me transmite mucha emoción y habla de las cosas que probablemente no he dicho cuando debía alzar la voz", explicó su autor, que pensaba en esos momentos en los que decidimos "seguir con nuestra vida, aunque la Tierra se muera cada día, porque hay que ingresar en la cuenta". Esta filosofía, la misma según él que subyace en Man in The Mirror de Michael Jackson ("que para cambiar el mundo, primero hay que cambiarse uno mismo"), es lo que hace del mensaje de su tema candidato "algo universal".

En la búsqueda de trasladarlo al mayor número de personas, anunció su intención de grabarla en otros idiomas, sobre todo en inglés y en francés como parte del montón de planes de promoción que, de momento, "están sobre la mesa". Sí están confirmados entre sus planes su visita al Eurovision Concert de Ámsterdam y la Preparty española, a un mes del festival, así como una próxima actuación en Operación Triunfo.

Muy decidido se mostró respecto a aportarle también todo el esplendor posible a la escenografía, para lo que pretende contactar "con países muy potentes en Eurovisión e intentar llegar a ese mismo punto". "Mi intención con esta canción y la puesta en escena es que sepan que España está al mismo nivel que el resto de países, que podemos hacer lo que muchos presentan en el festival", afirmó.

Respecto a sus opciones al triunfo, Cantó fue tajante: "Yo estoy muy convencido con la candidatura", aseguró. "No me creo expectativas. Hago las cosas porque me apasionan. Pero es verdad que me siento muy privilegiado por el equipo que tengo, y arropado por TVE, que recibe de brazos abiertos cada propuesta", destacó.