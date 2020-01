La SGAE hace "historia" al sacar adelante la reformar de sus estatutos

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hizo ayer "historia" y pone fin a una "época que ha traído demasiadas cosas que no son bonitas y que no se merece una entidad que tiene 120 años", así lo consideró su presidenta, Pilar Jurado, después de que dos tercios de los socios haya dado el sí a los nuevos estatutos. "Esto demuestra que todos los socios tienen claro que esta entidad tiene que seguir viviendo, que nos merecemos esta entidad y que queremos que sea cada vez mejor. Esto es el comienzo y el final de una época que ha traído demasiadas cosas que no son bonitas y que no se merece una entidad que tiene 120 años de historia. Hoy estamos haciendo historia pero en otro sentido", manifestó Jurado.

Gracias a la aprobación de esta reforma estatutaria, según añadió la presidenta de la entidad, se van a "corroborar" muchas de las "cosas" que "esta junta directiva ha hecho", remarcó, pero también es el momento de "remar todos en el mismo sentido".