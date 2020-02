Dale un hostión a Évole, Abascal

Vas a consentirlo, Abascal? ¿Vas a permitir que un tipejo como Jordi Évole se te ponga chulo? ¿No pide a gritos un escarmiento? Dale caña, Abascal. ¿No merece un castigo ejemplar para que, de paso, aprendan los que son como él? Esto se arregla entre hombres como arreglan las cosas los hombres. Un hostión y que espabile. Empezó él, ¿no? Pues leña. Ojo por ojo, y hostión por hostión.

Ya viste a Évole en El Hormiguero poniéndose chulo delante de toda España. Empezó a repasar con Pablo Motos la lista de políticos que habían pasado por allí y quiso hacerse el graciosete a tu costa.

–Vino Abascal, que, por cierto, ¿vino a caballo?

–Es que es muy resbaladizo el terreno, entonces...

–Pues lástima, porque un hostión le vendría bien.

Y se reía el desgraciado.

Ver tu respuesta torera en Twitter fue una alegría. Así se hace, Abascal, no dejes pasar ni una. Pero al final fuiste demasiado caballero. Decirle "Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas" muestra una nobleza y gallardía que este muerto de hambre ni merece ni aprecia. Dejas claro que le puedes machacar si quieres, aunque le perdonas la vida porque el pobre no tiene ni medio asalto, pero, coño, hay que ir más allá y ponerle en su sitio. Él acojonado ya está, porque nada más decir lo del hostión reculó.

–Sin ningún tipo de daño, ¿eh? Solo el susto, ¿eh? Por supuesto, que ahora por nada te ponen una querella.

Y seguía riendo el sinvergüenza.

¿Por qué no le concedes esa entrevista que tanto te pide? ¿Por qué no te plantas frente a él y te lo comes con patatas? ¿Por qué no le dejas las cosas claritas para que se entere de que de un español no se ríe ni él ni nadie? ¿Por qué no le machacas? Dale esa entrevista y a por él. Descendemos de don Pelayo, del Cid, de los almogávares. No consientas que se vaya de rositas después de escupir "¿vino a caballo? Pues lástima, porque un hostión le vendría bien". ¿A santo de qué dice que a tu caballo, un animal tan noble, le vendría bien un hostión?