"El carné de donante no tiene validez legal, pero el 99% de las familias respeta la decisión"

Asegura que la población está cada vez más concienciada sobre la importancia de donar y que se ha perdido el miedo a hablar de la muerte en familia, lo que facilita saber qué quiere el otro cuando llega el fallecimiento. El coordinador de Trasplantes del Hospital de A Coruña, Fernando Mosteiro, confía en mantener los buenos resultados (un 2% de negativas familiares en 2019) en los próximos años.

¿Cómo es el protocolo para la búsqueda de posibles donantes en el hospital?

Hay dos formas. Cuando los médicos de la UCI ven un paciente ingresado que no evoluciona y acaba falleciendo o con secuelas irreversibles y se sabe que está a punto de morir, llaman a la coordinación de trasplantes para que evaluemos si sería candidato a donar órganos y si es así, hablamos con la familia. Esto era lo habitual hasta hace unos años que se incluyó la búsqueda también en Urgencias y Neurología. En estos casos puede ser, por ejemplo, un paciente que sufre una hemorragia cerebral masiva y que tras valorar su situación se ha descartado que pueda mejorar con una cirugía y se sabe que en el plazo de 24,48 o 72 horas va a fallecer. Si se llega a este punto, nos llaman y hablamos con la familia.

¿Por qué no se amplía la búsqueda a otras áreas? ¿Qué requisitos debe cumplir un donante?

Para que un paciente pueda ser donante su muerte debe ser por una causa brusca que provoca un daño cerebral muy severo pero que no afecta a sus órganos. Ocurre, por ejemplo, cuando se sufre un golpe en la cabeza, un ictus o tras una parada cardíaca en la que logramos que el corazón vuelva a latir pero hay un daño cerebral severo. Si uno fallece por una neumonía, por ejemplo, no cumple el perfil porque aunque la infección esté en los pulmones puede haberse diseminado por su organismo y afectar a los órganos.

¿Cómo se aborda a las familias que acaban de recibir la mala noticia del fallecimiento?

Es un momento muy delicado. El 90% de los coordinadores de trasplantes antes eramos intensivistas, donde hay pacientes muy graves y ya sabemos que hay que ser cautelosos con la información de todos los días, un infarto, por ejemplo. En el caso de la donación, yo lo que intento es ponerme del otro lado de la mesa, empatizar con ellos y esto hace que con frecuencia acabe llorando junto a ellos. Tengo mujer e hijos y, recientemente, llegó un hombre de mi edad y con unos hijos de edad similar a los míos al que la había fallecido la mujer y yo me veía reflejado en ellos. Le dije "tiene que disculparme que me emocione", pero en realidad eso hace que las familias te vean como alguien cercano.

¿Se forman para encarar mejor esos momentos?

Sí, tanto esto como las malas noticias hay que saber cómo transmitirlas y desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se dan cursos para los miembros de las coordinadoras de trasplantes. Al principio yo fui a cursos y es cierto que la teoría la aprendes, pero no te forman para saber cómo enfrentarse, por ejemplo, a una familia desestructurada, donde el fallecido era el nexo entre dos partes que no se hablan entre ellas y tú quieres que decidan si donan los órganos o no. Poco a poco, vas aprendiendo a través de la experiencia.

¿Qué se les dice?

Se les recuerda que con la donación de órganos se pueden salvar cuatro o cinco vidas y se les reitera que su familiar no va a sufrir. Si aceptan la donación, el paciente se traslada a la UCI para que pase las 24 o 48 horas que se precisen y se garantiza que allí estará confortable, sin inquietud ni ningún tipo de sufrimiento. Además, en ese periodo en el que se le prepara para la extracción los familiares pueden visitarlo, acompañarlo y puede ser incluso una especie de despedida.

¿Qué alegan las familias que se niegan a donar los órganos de su pariente fallecido?

Las negativas han bajado muchísimo. En 2018 solo se negaron tres familias de todas a las que se lo habíamos ofrecido y en 2019, una, lo que supone un 2%. Normalmente hay varios motivos para negarse. Los que nunca lo han hablado en casa y temen que el fallecido no esté de acuerdo, los que simplemente se ciñen al 'no es no' o quienes incluso temen la profanación del cadáver, del tipo ' como veu o mundo debe irse'. Afortunadamente, hay un cambio en la sociedad, cada vez se habla más de este tema.

¿Aumentarían las donaciones si el carné de donante fuese vinculante?

El modelo de España es el mejor del mundo, ¿para qué cambiar algo que funcione? El carné es un documento que no tiene validez legal pero sí es cierto que lo normal al hacerlo es que se comente en casa y se espera que, si lo tienes, tu familia respete la decisión, algo que hacen el 99%. Nosotros vamos a hablar con las familias y ni miramos si el fallecido tenía el carné o no. Otra cosa es el documento de instrucciones previas que sí tiene validez legal.

¿A qué se debe el éxito del modelo español?

A los españoles. Se ha intentado implantar en otros países y aunque mejoran las tasas, no llegan a las nuestras. En Holanda, a los 18 años te mandan dos cartas y, si no respondes para negarte, obligatoriamente eres donante. Eso podría hacer pensar que habría mejores tasas de donantes y no, al ser algo que se impone, muchos se niegan a serlo.