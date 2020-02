Plans de formación para o profesorado

Un total de 876 centros públicos de Primaria, ESO e Bacharelato contan con Plans de Formación Permanente do Profesorado. O obxectivo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional é actualizar e perfeccionar as competencias profesionais dos docentes, necesarias para responder aos retos educativos actuais, impulsando a súa aplicación e desenvolvemento na aula, e buscando a excelencia educativa e a mellora da calidade do ensino e dos resultados escolares do alumnado.

Dos 876 centros que desenvolvan esta iniciativa, 343 son da provincia da Coruña, 120 da de Lugo, 98 da de Ourense e 315 da de Pontevedra, é dicir, máis do 75% dos centros galegos. Tanto durante o proceso de solicitude como ao longo de todo o desenvolvemento do plan (cuxa duración oscila entre dous e catro cursos académicos), os centros reciben o apoio da rede de formación dependente da Consellería, a través dun asesor de formación asignado que guía este proceso e que se encarga de organizar as distintas xornadas de formación e de poñer en contacto os centros cos relatores que lles interesen.

Unha das liñas de traballo que se sinala como prioritaria nesta iniciativa educativa é a de deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo competencial.