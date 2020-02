Contabilizado el mayor número de casos de coronavirus en un día desde el inicio del brote

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó ayer a evitar que el pánico se extienda por el coronavirus y pidió 675 millones de dólares para financiar su plan de lucha, que incluye ayudar a los países menos preparados para afrontar el virus si este llega a sus territorios. "No es el momento de propagar el miedo o el pánico, es momento de mirar hacia delante y actuar", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien recordó que el 99% de casos está confinado en China y, de estos, más del 80% se registró en la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia. Tedros ofreció, sin embargo, un dato inquietante: en las últimas veinticuatro horas se contabilizó el mayor número de casos en un solo día desde que empezó el brote de coronavirus, que en total afectó, hasta el momento, a 24.363 personas y causó 490 muertes.



Fuera de China las cifras se mantienen estables, con 191 casos, de los que 31 no tenían antecedentes de viajes a ese país, y un fallecido en Filipinas. "El número relativamente pequeño de casos fuera de China representa una oportunidad para evitar que esta epidemia se extienda y cause una crisis global", dijo el máximo responsable de la OMS, quien informó de que la organización destinó 9 millones de dólares de sus fondos de emergencia para la compra de medio millón de mascarillas, cerca de 350.000 pares de guantes, unos 40.000 aparatos respiratorios y alrededor de 18.000 unidades de aislamiento para su envío a veinticuatro países. La mayor preocupación de la OMS y lo que quiere evitar es que el virus llegue a naciones con sistemas sanitarios deficientes y que tendrían dificultades para frenar su propagación y brindar la atención adecuada a los afectados.

Por otro lado, Tedros hizo una petición internacional para obtener 675 millones de dólares que permitirían, por una parte, financiar con 60 millones la operación de la OMS ante esta epidemia y, por otra, el resto se destinaría a los países que lo necesitan.