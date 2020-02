Los rectores piden la convalidación de materias a alumnos que se pasen a FP

La Universidad pide una revisión de su modelo educativo. Lo considera así la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), reunida en Toledo, ante la segunda tasa más alta de parados con títulos superiores de la Unión Europea (8,4% frente al 3,4% de media). Los máximos representantes de los 50 campus públicos estatales hacen autocrítica y solicitan la convalidación de asignaturas a los universitarios que, tras graduarse, decidan dar el paso a la Formación Profesional (FP), donde la posibilidad de empleabilidad se ha erigido mayor en los últimos tiempos, más aún en el futuro, según estiman observatorios internacionales. En Galicia, unos 1.300 graduados realizan ese tránsito cada curso en busca de una salida laboral.

La CRUE, por medio de su presidente, José Carlos Gómez Villamandos, demanda una pasarela desde la Universidad a la FP, debido a que hay estudiantes que terminan primero o segundo de carrera y "por el motivo que sea" abandonan la facultad y se marchan a la FP y "no se les reconoce nada". "Creemos que es necesario que se les reconozca porque, si no, son personas en las cuales estamos generando un exceso de frustración y les estamos cerrando salidas y creo que la permeabilidad del sistema educativo debe ser lo más abierta posible", argumentó ayer Villamandos, en Toledo, donde se celebran las primeras Jornadas de Rectoras y Rectores, para definir la nueva Universidad 2030.

"Habrá competencias que se les puedan reconocer y otras que no", reconoció. Aun así, los rectores creen necesario que debe haber algún tipo de reconocimiento, algo que compete al Gobierno y no a las comunidades ni a las universidades. Actualmente, un titulado en FP superior no tiene la necesidad de presentarse al examen de selectividad para acceder a la Universidad, y los directores de los campus españoles entienden que debe existir un puente en doble dirección.

Asimismo, aunque tienen claro que "hay que respetar la vocación" de los estudiantes, admiten que hace falta reducir la oferta de grados y mejorar la orientación hacia perfiles profesionales que son más demandados por el mercado laboral. "Tendremos que hacer un ajuste", manifestó Villamandos. "Tenemos un mercado laboral que, después del de Grecia, es el segundo peor de la Unión Europea, es grave", continuó diciendo Villamandos, que, al respecto, añadió: "Nos encontramos con paradojas de que se necesita una mayor cantidad de determinadas ingenierías y tecnólogos, que están ahí, y que luego no se contratan por el tamaño de la empresa y la estructura empresarial".

Por otro lado, los rectores aprovecharon la ocasión para reclamar que no haya diferencias en la suficiencia financiera del sistema universitario en las distintas comunidades. La CRUE cree que "no se puede permitir que haya diferencias de financiación estructural", aunque sí puede haberlas por la competitividad y por cumplir objetivos.

Un día antes de la jornadas, durante la presentación de un informe sobre la situación de la Universidad española, los rectores también criticaron el actual sistema de becas al que calificaron de "excluyente" y al que responsabilizan de que algunos alumnos dejen sus estudios. Critican que se haya subido la nota de corte para acceder a una ayuda.