Sanitarios aseguran que Galicia está preparada para tratar casos de coronavirus

Los profesionales sanitarios ven a Galicia "preparada" para el abordaje de un posible caso de coronavirus en la comunidad y trasladan a la población un mensaje de tranquilidad. Mientras, la Consellería de Sanidade recuerda que "se mantienen activos todos los protocolos que definen las actuaciones" ante la aparición de un posible caso.

El presidente del sindicato médico CESM, Ramón Barreiro, afirma que se han recibido, por parte de los profesionales de las distintas unidades, "unas instrucciones con una serie de protocolos y recomendaciones". "Cualquier caso de sospecha se pondría en conocimiento del sistema de salud pública", apostilla. "Galicia está preparada para detectar los casos y están arbitradas las medidas", incide, trasladando, además, un mensaje de tranquilidad a la población. Al respecto, sobre los síntomas, señala que "el cuadro es más o menos febril, similar a uno viral o gripal y es fácil confundir con otras situaciones".

No obstante, remarca que, para considerar que se puede estar ante un "caso sospechoso" de coronavirus, habría que valorar si presenta no solo síntomas sino que haya estado en la zona afectada o en contacto con gente que haya estado allí. Sobre las personas que acuden a los centros sanitarios, afirma que "en principio la gente no está alarmada". "Sí hay cierta preocupación, pero en Galicia el número de casos con estos cuadros forma parte del ambiente gripal de esta época", recalca.

En similares términos se pronuncia la delegada de Salud Laboral del Sindicato de Enfermería (Satse) en Galicia, Judith Juncal, para quien los protocolos existentes permiten una "rápida" respuesta en caso de detectarse un posible caso. "No es como lo del ébola que hubo que ir sobre la marcha, tratarlo también era más peligroso", reconoce. Insiste en que tanto los protocolos que se tienen como los medios de protección existentes son "adecuados", aunque precisa que desde este sindicato estarán "vigilantes". Mientras, recuerda también la existencia en los centros de salud de dispositivos de dispensación de mascarillas.

La secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, coincide con sus compañeros en que "profesionalmente" Galicia está "preparada". "Tenemos suficientes profesionales cualificados de todas las especialidades, otra cosa es el colapso en el servicio de urgencias", señala. A ello, añade la "gestión" que pueda haber por parte de la Administración gallega en caso de detectarse algún caso. "Cuando fue el ébola, la Consellería dijo que Vigo era el hospital de referencia y montaron dos unidades que no cumplían los requisitos y protocolos necesarios", asevera. Con todo, y pese a que asegura que a este sindicato lo que le preocupa es "la respuesta en manos de una administración como ésta", se suma al "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía. "Tenemos unos profesionales altamente cualificados", insiste.

Desde Sanidade recuerdan, a su vez, que, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, mantiene activos todos los protocolos que definen las actuaciones ante un posible caso de coronavirus en la comunidad. "Estos documentos fueron enviados ya a los profesionales de todas las áreas sanitarias y están disponibles en la página web de la Consellería. Son varios protocolos que están adaptados a la estructura asistencial del Sergas y son el desarrollo de los documentos previos consensuados entre el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades", explican.

Cada protocolo establece "cómo proceder ante la aparición de un caso de coronavirus, el manejo del paciente si está en el hospital o cuando aparece en Atención Primaria". Se indica desde cómo proceder al aislamiento del paciente, a la toma de muestras o las encuentas para el seguimiento.

Sobre la situación de los gallegos que siguen en China „uno fue repatriado desde Wuhan„ la Delegación del Gobierno asegura que ninguno ha solicitado el ser trasladado a España.