Vicky Larraz, Rocío Flores y José Antonio Avilés, concursantes de 'Supervivientes'

La cantante Vicky Larraz, primera voz del grupo Olé Olé, y José Antonio Avilés „colaborador habitual del programa Viva la vida de Telecinco„ serán dos de los concursantes de la próxima edición de Supervivientes que se emitirá próximamente. Estos son los dos últimos nombres que la cadena de Mediaset acaba de confirmar después de anunciar también que serán concursantes Rocío Flores (hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores), Bea (ganadora de Gran Hermano 17), Nyno Vargas (cantante), Albert Barranco (exparticipante en Mujeres Hombres y viceversa) e Ivana Icardi ( influencer y hermana del futbolista Icardi).

"Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", explicaba Vicky Larraz en su vídeo de presentación. No es la primera vez que la antecesora de Marta Sánchez al frente de Olé Olé participará en un concurso ya que fue una de las famosas que participó en Tu cara me suena, el programa de imitaciones de Antena 3.

"Es una oportunidad máxima y la voy a aprovechar hasta el último minuto", añade por su parte Avilés, que dejará el plató de Viva la vida para participar en la nueva edición de este reality, cuya última entrega la ganó Omar Montes y contó con la presencia de la tonadillera Isabel Pantoja.

Aunque todavía queda por saber casi la mitad de los concursantes que tendrán que pasar varios meses en la isla y el nombre de Rocío Flores ya ha sido confirmado, este fin de semana algunos colaboradores de Sálvame aseguraban que la joven estaría pensándose el participar tras una polémica desatada por Lydia Lozano, quien asegura que habría habido un acercamiento con su madre, algo que niega Antonio David.