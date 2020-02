Un impulso a la vida tras el ictus

Cada año 175 pacientes con daño cerebral adquirido ingresan en la unidad de rehabilitación del Hospital de A Coruña. El 90% han sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico que les ha afectado a nivel cognitivo. Muchos tienen problemas para hablar, para andar con normalidad o incluso corren riesgo de atragantarse al comer. La rehabilitación juega un papel clave en mejorar su calidad de vida y, por ello, el nuevo Hospital de A Coruña apuesta por impulsarla con la creación de una nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido que tendrá más medios y más personal

Un lugar donde ejercitarse para recuperar la movilidad perdida, aprender a comer sin riesgo de atragantarse o mejorar la capacidad de expresarse cuando el habla se ha visto afectada. Cada año unos 175 pacientes con daño cerebral adquirido ingresan en el área de rehabilitación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), ubicado en el Hospital de Oza. Son personas que han sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico en donde la rehabilitación es clave para mejorar su calidad de vida y que puedan recuperar su autonomía. Con este objetivo como meta, el plan funcional del nuevo Chuac incluye el traslado de la Unidad de Daño Cerebral Adquirido de Oza hasta el Hospital Universitario. Un cambio de ubicación que vendrá acompañado de un refuerzo de "camas, medios y personal", explica el jefe del servicio de Rehabilitación del centro, Miguel Alonso Bidegain.

Las nuevas instalaciones permitirán duplicar las horas de rehabilitación que reciben estos pacientes. "Las recomendaciones científicas hablan de tres horas al día de rehabilitación, pero por falta de espacio y de personal, ahora mismo estamos dando la mitad. Con la nueva unidad podrá hacerse una rehabilitación más intensiva", explica Alonso Bidegain, quien asegura que otra ventaja es que la nueva área se ubicará junto a la Unidad de Ictus, lo que facilitará la funcionalidad entre las dos áreas que atienden a pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y que ahora están ubicadas en dos edificios separados: en el HUAC y en Oza.

Pero el traslado de la unidad „a un nuevo espacio más amplio que el actual„ no consiste simplemente en cambiar los útiles de un edificio a otro. La nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido contará no solo con una zona de hospitalización para quienes precisen ser ingresados sino que habrá un área de hospital de día y se incrementará el número de camas de ingreso hasta las 36. De hecho, para el aumento de las plazas no se esperará a la construcción del nuevo hospital. "Vamos a dotar de más camas a la unidad pero es algo que tenemos que hacerlo ya antes de la nueva unidad ", indica el jefe del servicio de rehabilitación, quien resalta que además, el deseo de los sanitarios de la actual unidad es dotarla de lo ultimo en tecnología, algo que pasaría por el uso de robótica o la realidad virtual como apoyo en las terapias de rehabilitación de los pacientes.

Además, la nueva unidad contará con más personal. "Se reforzará la plantilla. Por ejemplo, podremos tener un neuropsicólogo a tiempo completo, no como ahora", sostiene Alonso Bidagain, quien reconoce que aunque es difícil "disminuir la estancia hospitalaria" en pacientes con daño cerebral adquirido que precisan de cuidados intensivos, el objetivo es mejorar sus cuidados e impulsar su rehabilitación a través de más medios y personal.

La creación de la nueva unidad no supondrá la eliminación de todos los actuales servicios en el Hospital de Oza. "Tenemos un gimnasio muy bueno que seguirá allí al igual que las zonas para el abordaje de la patología a nivel ambulatorio", señala el doctor Miguel Alonso Bidegain, quien explica cómo es la evolución de estos pacientes: "Tras sufrir un ictus, por ejemplo, van a la unidad específica y después se trasladan a rehabilitación. Primero la hacen en la cama y cuando ya se pueden levantar se trasladan hasta al gimnasio, a consulta con la logopeda, etc.". Toda una serie de ejercicios y terapias con un único fin: que el paciente gane en autonomía y mejore su calidad de vida.