Una mujer de Vigo da negativo en coronavirus tras una estancia en China

Una vecina de Vigo que había estado recientemente en China ha dado negativo tras someterse a diversas pruebas ante la sospecha de haberse contagiado del coronavirus. Fuentes del Sergas comunicaron ayer que en la tarde del pasado domingo una vecina de Chapela se presentó en un Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo con síntomas respiratorios e indicó que había estado en China. Por ello, como medida de prevención la derivaron al Hospital Álvaro Cunqueiro y estuvo aislada en un box en Urgencias mientras se le hacían las pruebas.

Como "no cumplía ninguno de los requisitos", han puntualizado las mismas fuentes, para considerar que pudiera estar afectada por el coronavirus, finalmente no se llegó a activar el protocolo para este caso ya que las pruebas dieron negativo. La mujer recibió el alta, pero deberá permanecer en "aislamiento domiliciario". No podrá abandonar su vivienda y deberá utilizar una máscara hasta que se obtengan los resultados de una muestra tomada en el servicio sanitario.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Julio García, señaló que "este caso no llegó a ser sospechoso (de coronavirus) en ningún momento" dado que "no cumplía los criterios" establecidos al respecto por el Sergas y el Ministerio de Sanidad.

En Mallorca, un niño de 7 años está en observación en el hospital por posible coronavirus. El pequeño tuvo contacto con el paciente inglés que ha dado positivo en la enfermedad. Salud cree que hay entre 20 y 40 personas con contacto cercano con el ciudadano británico que ha dado positivo en la enfermedad.

El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó ayer que su preocupación es el contagio entre personas que no han estado en China.