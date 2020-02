Casi nueve de cada diez farmacéuticos de A Coruña reciben, a diario, peticiones de medicamentos sin presentar la correspondiente receta. En más de la mitad de los casos, quienes hacen ese tipo de solicitudes son pacientes habituales. Normalmente, personas de mediana edad o mayores. "Pero ¿para esto hace falta receta?", "nunca me la habían pedido" o "aún no me ha salido", en referencia a la receta electrónica, entre las excusas que suelen alegar. Así se extrae de un sondeo llevado a cabo entre los boticarios de la provincia coruñesa. Sus conclusiones fueron presentadas, ayer, durante el lanzamiento de Siempre con receta, una campaña que busca incidir, precisamente, en la importancia de que los medicamentos se tomen bajo prescripción facultativa.

"Los fármacos sujetos a receta médica lo están porque su uso inadecuado puede causar graves problemas de salud. En este grupo se incluyen antibióticos, anticonceptivos y diuréticos, además de algunos analgésicos y los psicotropos, que requieren, además, precauciones especiales", señaló el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Héctor Castro Bernardino, durante la puesta de largo de la campaña, en la que también colaboran los colegios profesionales de médicos, odontólogos y podólogos de la provincia. Castro Bernardino recordó que, en Estados Unidos, el mal uso o abuso de los medicamentos causa "cientos de muertes cada día", y que el 5% de las urgencias en Europa "son debidas a reacciones adversas". Cifras que han llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a poner en marcha un reto mundial para mejorar la prescripción, distribución y consumo de medicinas.

Los representantes de las profesiones sanitarias prescriptoras de medicamentos de uso humano reunidos ayer en la presentación de la campaña coincidieron en alertar de que la automedicación por el paciente "puede conllevar riesgos para la salud como falta de eficacia o toxicidad por no tomarlo correctamente", así como favorecer la aparición de resistencias en el caso de antibióticos, o de interacciones con otros fármacos "e incluso enmascarar síntomas que puedan llevar a un retraso en el diagnóstico de una enfermedad", subrayó Héctor Castro.

En esta línea, el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán, insistió en que los medicamentos "no son inocuos". "Pueden ser perjudiciales o tener efectos nocivos para la salud, por eso es muy importante cooperar para que el proceso de prescripción y dispensación se cuide y los pacientes entiendan que los requisitos velan por su seguridad", subrayó el doctor Vidán, recordó que desde 2013 hay en marcha una receta privada que, además, ayuda a detectar el intrusismo profesional.

El presidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña, José María Suárez Quintanilla, también llamó la atención sobre los peligros de la automedicación, y se refirió a un estudio reciente que sitúa en un 35% el porcentaje de jóvenes en edad universitaria que consumen ansiolíticos. "Y muchos aseguran que los compran por internet", alertó.

Para recordar a la población (y a los profesionales sanitarios) la importancia de que los medicamentos se tomen siempre bajo prescripción facultativa, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña ha impreso carteles, en gallego y castellano, para las 549 oficinas de la provincia. El mensaje de la campaña irá impreso, también, en 220.000 bolsas de papel que se distribuirán a los pacientes, y se difundirá en redes sociales y a través de los medios de comunicación. Además, se incluirán unas pegatinas para señalizar el último envase „como recordatorio al paciente„, y para fomentar que renueve su prescripción en tratamientos de continuidad.