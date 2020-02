Descartados varios casos sospechosos de coronavirus en Galicia, ninguno en A Coruña

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, descartó ayer la existencia de caso alguno de coronavirus en Galicia, después de que dos o tres personas procedentes de China con fiebre fueran examinadas en varios hospitales de la comunidad gallega.

"No hay ningún caso positivo a día de hoy", subrayó Vázquez Almuíña ayer en A Coruña, donde confirmó que no se siguió ninguno de estos casos sospechosos.

Según el titular de Sanidade, "estamos preparados para lo que pueda ocurrir" porque Galicia cuenta con un protocolo que "está funcionando muy bien, en coordinación con el Ministerio y la Unión Europea" y que se actualiza con Sanidade. Lo que hubo son "casos sospechosos, en Galicia hubo dos o tres casos que vienen de China" y que presentaban fiebre, pero en otros hospitales, no en el de A Coruña.

"No fueron casos, fueron sospechas, se hizo un diagnóstico de otras cosas que no tienen que ver con el coronavirus", matizó el conselleiro, por lo que "no hay ningún caso positivo a día de hoy", zanjó.