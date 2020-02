Movistar+ estrena mañana la tercera temporada de la serie 'Vergüenza'

Una década después de la grabación del piloto de Vergüenza, una serie que pasó de cadena en cadena sin encontrar su sitio, la ficción alcanza su tercera temporada en Movistar + convirtiéndose en comedia de referencia en España. Resulta interesante escuchar la historia detrás del éxito de esta comedia gamberra y atrevida que sus creadores, Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany, no dudan en definir como "ese proyecto que en el futuro uno cuenta en plan batallita porque al principio nadie lo quería".

La irreverente comedia que cuenta la historia de una pareja de metepatas empedernidos alcanza su tercera temporada elevando la vergüenza a nivel nacional. Sus protagonistas, Jesús (Javier Gutiérrez) y Nuria (Malena Alterio), seguirán protagonizando situaciones bochornosas que sonrojarán, a partir de mañana, a aquellos espectadores que se atrevan a mirar y a "pasarlo mal" siendo testigos de las torpezas de esta particular pareja.

La primera temporada de la serie se estrenaba en 2017 como una ficción original de Movistar +, quien supo ver el diamante en bruto que se escondía debajo del título Vergüenza. Sin embargo, antes de llegar a su plataforma soñada, la comedia buscó su lugar de cadena en cadena hasta que sus creadores, sin demasiadas esperanzas por lograr que fuera emitida, se plantearon adaptarla como obra de teatro e incluso como película. "Cuando hicimos el piloto, allá en el año 2008, el año de la crisis, nosotros estábamos en total crisis a todos los niveles. Estábamos haciendo algo y no sabíamos muy bien por qué, porque la salida era absolutamente nula", apunta Fernández Armero, y añade: "Lo hicimos por alguna necesidad vital, me imagino, por una necesidad terapéutica, sin ninguna esperanza. Pasado el tiempo es ahora lo que nos da de comer". En esa línea, la actriz Malena Alterio indica que fueron las particularidades de la serie las que echaron atrás el proyecto en muchas cadenas: "A la gente le gustaba la serie, pero no había hueco porque es una muy especial, por la duración y el tipo de humor", señala.