Sanitarios del Sergas denuncian "sobrecarga" en los ambulatorios

Médicos y personal de los centros de salud de Galicia volvieron a concentrarse ayer a las puertas de sus centros de trabajo para pedir soluciones a la sobrecarga en Atención Primaria y tiempo suficiente para atender los pacientes. El objetivo es visibilizar que "no hay cambios" para mejorar este nivel asistencial. "Seguimos con sobrecarga diaria", subrayó ayer el doctor Ramón Veras, presente en la protesta de A Coruña.

Los sanitarios concentrados en ambulatorios de la ciudad critican que el presidente de la Xunta anunciase hace unas semanas un nuevo hospital cuando, aseguran, "no vale de nada si no se resuelven los problemas de Atención Primaria". En concreto, reivindican poder atender "con tiempo suficiente" a los pacientes que, asegura, en la actualidad "no" lo pueden hacer por la cantidad de personas citadas.

Por otra parte, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria denunció ayer que "hay más de 93.000 niños en España que no son atendidos por pediatras" en sus centros de salud, debido a las 93 plazas vacantes que hay en España y que "no han sido cubiertas por ningún profesional", según informó la presidenta de la entidad, Concha Sánchez.