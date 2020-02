Elísabet Benavent, una autora que enamora

La colección de LA OPINIÓN con las mejores voces de la narrativa española actual ofrecerá mañana a sus lectores Mi isla, de la escritora Elísabet Benavent, por solo 5,95 más el periódico en su kiosco habitual. La colección comenzó con gran éxito el pasado fin de semana con Las leyes de la frontera, de Javier Cercas.

La autora de las sagas V aleria, Silvia, la trilogía Mi elección y las bilogías Horizonte Martina y Sofía, con más de 1.900.000 ejemplares vendidos, propone una historia de amor especial, diferente y arriesgada. Benavent, también conocida por sus fans como BetaCoqueta, reflexiona acerca de cómo lo vivido condiciona muchas veces el futuro. Una novela que fue escribiendo a lo lago de los años y que aúna todos los elementos que la caracterizan: frescura, inocencia, cercanía, ingenio, simpatía y mucho amor.

La protagonista es Maggie, que vive en una isla y regenta una casa de huéspedes. Maggie tiene un huerto y casi siempre va descalza. Maggie no quiere recordar por qué está allí; duele demasiado. Maggie ha renunciado al amor y es complicado explicar los motivos. Hasta que conoce a Alejandro y la calma da paso a una tormenta de sensaciones, y a la posibilidad de que tal vez sí se puede empezar de nuevo. La novela arranca así: "Pongamos que entráis en mi habitación el día que empieza esta historia. Es imposible, sobre todo porque de eso hace ya bastante y por mucho que me seduzca la idea, no tengo una máquina del tiempo".

Elísabet Benavent (Valencia, 1984) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y máster en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Sus libros se cuentan por grandes éxitos: En los zapatos de Valeria, Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro, Valeria al desnudo, Persiguiendo a Silvia, Encontrando a Silvia, Alguien que no soy, Alguien como tú, Alguien como yo, El diario de Lola, Martina con vistas al mar, Martina en tierra firme, La magia de ser Sofía, La magia de ser nosotros, Este cuaderno es para mí, Fuimos canciones, Seremos recuerdos y Toda la verdad de mis mentiras.