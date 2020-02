A segunda canle da TVG estrea hoxe a telenovela portuguesa 'Ouro verde'

Hoxe estréase na segunda canle da Galega Ouro verde, unha das telenovelas máis destacadas dos últimos tempos, avaliada por un grande éxito internacional. Esta serie, a máis vista da canle portuguesa TVI, poderase seguir na G2, cada serán, de luns a venres. Creada por Maria João Costa, conta con Diogo Morgado e Joana de Verona como protagonistas principais e está producida por Plural Entertainment Portugal.

Ouro verde narra a historia de Jorge Monforte (Diogo Morgado), un brasileiro que é o dono do imperio Ouro Verde, líder mundial no mercado agrícola. Acaba de adquirir unha participación importante nunha empresa familiar dirixida polo poderoso banqueiro portugués Banco Brandão Ferreira da Fonseca (BBFF), Miguel Ferreira da Fonseca (Luís Esparteiro), gañando un asento no consello restrinxido de directivos da institución. A nova non é ben acollida na familia do banqueiro, que sospeita das intencións reais do estranxeiro. O xiro argumental sucede cando o espectador descobre que Jorge Monforte é a nova identidade de Zé Maria Magalhães, dado por morto hai 15 anos, que volve agora para facer xustiza polo asasinato da súa familia.