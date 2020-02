"Primero, una vida digna; y segundo, una muerte digna"

Todo el dinero del mundo no habría librado a Francisco Luzón (Cañavate, Cuenca, 1948) de tener que librar su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una terrible enfermedad que le tiene postrado e inmóvil, pero que no le ha quitado las ganas de vivir. Y viene a cuento hablar de ello ahora que el Gobierno avanza en la elaboración de una ley de eutanasia. "Me pregunto si está garantizado el derecho a una vida digna más que a una muerte digna", reflexiona este banquero, que preside la Fundación Luzón–Unidos contra la ELA, convencido de que la verdadera libertad solo existe "cuando uno tiene la posibilidad de elegir entre vivir o morir en igualdad de condiciones".

La entrevista tiene, forzosamente, respuestas breves. La evolución de su enfermedad impide a Luzón moverse, e incluso hablar, pero ha aceptado contestar de la única manera que ahora tiene de comunicarse: con el iris de sus ojos. Cada respuesta ha sido escrita a través de un aparato que interpreta dónde se fijan los ojos del paciente, para convertir su mirada en letras.

España está a punto de legalizar la eutanasia...

El foco está ahora en la eutanasia. Me molesta ver que ningún partido político tiene en cuenta que, por ejemplo, somos 4.000 enfermos de ELA y que no se dedique ni un millón de euros a la investigación pública de esta enfermedad.

¿Es usted partidario de la eutanasia?

Como decía, hoy el foco es la eutanasia, pero lo que me pregunto es si está realmente garantizado el derecho a una vida digna.

¿Y lo está?

¿Quién le garantiza en España una vida digna a un enfermo de ELA que no posee los recursos económicos para cubrir los altos gastos de asistencia y cuidados de los que requiere?

¿Echa de menos la ley de eutanasia que promueve el Gobierno?

Insisto: primero, una vida digna; segundo, una muerte digna. La verdadera libertad solo existe cuando uno tiene la posibilidad de elegir en igualdad de condiciones.

¿Qué pasa con los que reclaman una muerte digna?

Hay derecho a una vida digna. Y a una muerte digna. Pero lo primero es lo primero.

Usted ha decidido vivir, pero hay quien prefiere tirar la toalla.

Lo respeto. Esta enfermedad es perversa y no está bien tratada ni por nuestra sanidad pública ni por la investigación pública.

En España, en las enfermedades terminales ¿depende la supervivencia del poder adquisitivo del enfermo?

Sin duda alguna.

O sea que los políticos no se ocupan debidamente de enfermos de enfermedades degenerativas como el ELA...

Le respondo: el sector público no atiende las necesidades de los enfermos de ELA. Los enfermos dependen de la capacidad económica de cada uno y de su entorno. Yo reclamo, en nombre de los 4.000 enfermos de ELA, una vida digna. Eso exige cambios legislativos y una mejor asistencia sanitaria acorde con esta enfermedad tan compleja.

¿Sigue queriendo despertarse cada día? ¿De dónde saca tanta fortaleza?

Sí. La fortaleza la encuentro en mi mujer, en mi familia, y en la fundación que constituí hace cinco años, dedicada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a apoyar la investigación en esta enfermedad.

¿Con qué ha soñado la pasada noche, don Francisco?

Sueño con despertar un día con la siguiente noticia: "Se ha descubierto la solución para la esclerosis lateral amiotrófica". También será mi sueño de esta noche.

¿Cómo se encuentra ahora?

Físicamente fatal. Ya no muevo ninguno de los músculos de mi cuerpo.

¿Y anímicamente?

Anímicamente, bien. Siempre he dicho: "Contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad".

¿Es optimista?

Sí. Lo soy.

Su optimismo es admirable. ¿Cómo lo consigue en sus circunstancias?

Gracias a la entrega de mi mujer, al apoyo de mi familia, y a que la fundación haya adquirido estabilidad.

¿Está ya consolidada su fundación?

Veo que empieza a volar sola y eso es una gran noticia que me anima.

¿Merece la pena tanto sufrimiento cuando uno ve que se le escapa la vida?

Para mí, un minuto de vida vale más que todo el universo.