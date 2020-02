Llega el 'clickbait' a la televisión

Los informativos tienen que ponerse al día. ¿Qué es eso de arrancar con titulares en donde se resumen las noticias más importantes de la jornada? Eso se hacía en los 80. Quizá en los 90. Pero desde que el clickbait ha llegado a nuestras pantallas, los titulares ya no informan sobre el núcleo de la noticia, sino que crean curiosidad sobre cuál pueda ser el verdadero contenido de la noticia.

Veamos los titulares del pasado domingo. Antena 3: "Hoy en León miles de leoneses convocados por los sindicatos han reclamado un plan de reindustrialización". Muy mal, el titular debería haber sido: "Descubra qué ha hecho que miles de leoneses estén indignados". Otro: "Se empieza a notar en nuestro país, y sobre todo en la industria del automóvil y la textil, la falta de suministros que llegan desde China". Vaya viejunez, mucho mejor éste: "Por qué el coronavirus te va a dejar sin coche y sin ropa". Telecinco: "La policía irrumpe en una pelea de gallos en la que participaban doscientas personas", en vez de "Qué estaban haciendo doscientas personas con gallos que obligó a la policía a intervenir". La 1: "Manifestación en Madrid de autónomos de toda España para exigir mejoras laborales", cuando lo propio hubiera sido: "Los autónomos están indignados. Esto es lo que han decidido hacer".

Es cierto que los espectadores de los informativos televisivos no pueden hacer click sobre los titulares en el televisor, ni tienen forma las empresas de convertir en dinero -no, no diré "monetizar" ni aunque me lo moneticen con un millón de dólares- cada titular por separado. Pero el estilo clickbaitero de las páginas web de noticias ya se ha convertido en el estándar que debe ser respetado incluso por medios que funcionan bajo otros formatos. Ha llegado el fin de casi un siglo de titulares clásicos, y ha llegado el comienzo de un mes de titulares modernos, que es más o menos el tiempo que calculo que tardaré en dejar de ver los informativos televisivos en cuanto empiecen a usar este nuevo sistema de promoción.