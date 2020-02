Máis de 200 actividades culturais difundirán o legado do ferrolán Carvalho Calero

A figura e a obra do filólogo e escritor Ricardo Carvalho Calero terá a oportunidade de difundirse con motivo das Letras Galegas, que neste 2020 homenaxean ao autor ferrolán, nunha edición que destacará por ser amplamente participativa e internacional.

A obra de Carvalho Calero, cuxa traxectoria está profundamente vinculada á historia do galeguismo no pasado século XX, contará con innumerables iniciativas que se prolongarán durante todo o ano por toda a xeografía galega. Serán máis de duascentas iniciativas no campo literario, expositivo, educativo, musical ou escénico, entre outras, as enfocadas a poñer en valor o legado da figura das Letras Galegas 2020.

O titular de Cultura e Turismo da Xunta, Román Rodríguez, comezou a súa intervención referíndose á cultura como "elemento vertebral da sociedade que xera cohesión entre as persoas", e lembrou que este 2020 é un ano especial para a cultura galega, xa que ademais das Letras en honra a Carvalho Calero conmemóranse os centenarios da Xeración Nós e de Isaac Díaz Pardo, o bicentenario de Concepción Arenal ou a antesala do Xacobeo 2021. O conselleiro destacou entre as actividades a exposición A voz presente, a mostra itinerante que este ano por primeira vez viaxará á localidade portuguesa de Viana do Castelo; "un fito importante „en palabras de Román Rodríguez„ polo que supón de apertura e fomento do ámbito lusófono e de estreitamento de lazos co norte de Portugal".

Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega (RAG), presente tamén no acto de presentación da programación das Letras Galegas 2020, destacou que esta institución homenaxea ao profesor Carvalho Calero consciente de que promove un debate que non debe pasar por alto, como é o de "as posibilidades da proxección da nosa lingua máis aló das fronteiras administrativas e a súa relación coa comunidade irmá lusobrasileña e africana". Un debate, en palabras de Freixanes, que ten que ver "coa universalidade do galego que defendía a Xeración Nós e que non se reduce a unha cuestión lingüística, moito menos ortográfica, senón que debemos relacionala coa capacidade creativa da sociedade galega en todos os ámbitos".

Margarita Carvalho Calero, filla do autor homenaxeado nas Letras Galegas 2020 e que asistiu xunto á súa irmá Vitoria ao acto celebrado onte no Museo Centro Gaiás, avogou porque a obra literaria do escritor poida aproveitar esta efeméride para "penetrar nas rúas" e divulgala.

A traxectoria vital de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910–Santiago, 1990) está moi vinculada á historia do galeguismo no pasado século XX: foi na súa mocidade membro do Seminario de Estudos Galegos e colaborador da revista Nós, participou na redacción do Estatuto de Autonomía de 1936 e, xa no exilio interior, implicouse activamente nas estratexias de recuperación da lingua galega.

Na extensa produción de Carvalho Calero destacan os seus estudos sobre a literatura e entre as súas contribucións á historiografía literaria sobresae Historia dá literatura galega contemporánea, obra fundacional dos estudos literarios galegos. Ademais, é autor da Gramática elemental do galego común, manual de referencia para as primeiras xeracións de estudantes de lingua galega. Na segunda metade da década dos setenta, Carvalho Calero cambia a súa concepción das relacións entre o galego e o portugués, e desde ese momento pasa a defender unha ortografía próxima á portuguesa e á lingua portuguesa como referencia fundamental do galego estándar, e converteuse no principal inspirador do reintegracionismo. Foi a partir desas datas cando comeza a asinar como Carvalho en lugar de Carballo.