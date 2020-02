El Gobierno recurre el 'pin parental' de Murcia y pide su suspensión

El Ministerio de Educación presentó ayer un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el pin parental implantado en los centros educativos de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.

El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos.

El Gobierno de Murcia, formado por PP y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres", señaló el presidente murciano, Fernando López Miras.