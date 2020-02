La Iglesia publica documentos sobre el papel de Pío XII en la II Guerra Mundial

A partir del próximo 2 de marzo, el Vaticano pondrá a disposición de los investigadores e historiadores cerca de 16 millones de páginas sobre la II Guerra Mundial y la posguerra que pueden aclarar el papel de Pío XII en esta época. El Pontífice fue muy criticado por su actuación durante el Holocausto y, según han puesto de manifiesto archivistas del Vaticano ante la inminencia de la apertura de los expedientes, se podría desbloquear su proceso de santificación. "En la medida en que estas polémicas, como espero, el tiempo y los estudios las vayan disipando, seguramente se facilitará la posibilidad de concluir esa causa", señaló el sacerdote español Alejandro Cifres Giménez, de la Congregación de los Archivos de la Doctrina de la Fe.

Cifres Giménez hizo hincapié en que "los procesos de canonización de la Iglesia no dependen de la apertura de los archivos, dado que el acceso a los archivos es siempre libre en estos procesos". De este modo, ha dejado claro que "todo lo que hay que conocer sobre la figura de papa Pío XII, la Congregación de la Causa de los Santos ya lo sabe". Aunque subraya que es cierto, que en estos procesos hay también "un aspecto prudencial". "Quizá no es oportuno canonizar una persona sobre la que pesan grandes polémicas", consideró.

A este respecto, señaló que serán los estudios sobre los documentos que hasta ahora eran reservados y que están conservados en el Archivo Apostólico los que podrán poner luz sobre "las estrategias específicas de Pío XII, no solo en el sentido negativo de lo que no dijo o no hizo, sino también en el sentido positivo de lo mucho que dijo e hizo".

Además, señaló que, gracias al estudio de los documentos que están en la Congregación de los Archivos de la Doctrina de la Fe, la "imagen global de Pío XII será comprendida". En este sentido, indicó que se verá "la enorme renovación que supuso su pontificado". "Cuando se estudien los papeles sobre su teología, su pensamiento, las ideas y las novedades, se verá también cómo la figura de papa Pacelli fue decisiva", indicó el sacerdote español.

Cifres Giménez destacó que "el punto de inflexión del siglo XX es Pío XII". "Es él el que acoge el movimiento de la nueva teología, el movimiento litúrgico, el que le va dando espacios a esto „puntualizó„. El Concilio Vaticano II fue un fruto directo del papa Pío XII. Sin duda, esto dará una luz nueva a la persona en su conjunto".

A partir del 2 de marzo estarán disponibles los documentos que van de 1939 a 1958 de varios archivos del Vaticano sobre la figura y las acciones de este Pontífice.