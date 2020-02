La OMS critica la insuficiente ayuda para frenar el brote de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó ayer que el plan de respuesta que puso en marcha para frenar la epidemia del coronavirus de China „y para el que pidió a la comunidad internacional 675 millones de dólares„ no tenga la respuesta "esperada". "Teniendo en cuenta la urgencia y que estamos luchando contra un enemigo muy peligroso, nos sorprende que la respuesta no haya sido la esperada, por lo que pedimos a la comunidad internacional que se lo tome muy en serio", declaró ayer director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Gracias a las medidas tomadas por China la cifra de afectados en el resto del mundo sigue siendo baja, pero esto no significa que vaya a ser siempre así, y tenemos que aprovechar el momento actual, en el que el virus aún es controlable", añadió, advirtiendo que "si no actuamos ahora podríamos afrontar un grave problema".

El 5 de febrero la OMS lanzó una petición internacional para obtener 675 millones de dólares con el fin de financiar sus operaciones ante la epidemia (presupuestadas entonces en unos 60 millones) y para financiar sistemas de prevención frente al coronavirus en países con débiles sistemas sanitarios. Según las cifras publicadas ayer por la OMS, se han reportado hasta ahora 74.675 casos de rebautizado como Covid-19 en China, de los que 2.121 fallecieron, y 1.076 en otros 26 países, donde ha habido siete muertes. Entre los nuevos casos destacan los de Irán, país que hasta ahora no había reportado ningún caso pero que en las últimas 24 horas dio a conocer cinco, entre ellos dos fallecidos.

Por su parte, Corea del Sur ha registrado ya 104 afectados y ayer notificó también la primera víctima mortal. En cuanto a los casos en Daegu, la inmensa mayoría parecen ligados a una mujer de 61 años „que se cree puede ser lo que las autoridades sanitarias llaman un supercontagiador„ residente en esta localidad de 2,5 millones de habitantes y tercera ciudad del país. El alcalde aconseja no salir de casa.